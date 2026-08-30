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Benzema rescinde com Al-Hilal e pode encerrar carreira, diz jornalista

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Após seis meses, o francês Karim Benzema assinou a rescisão de contrato com o Al-Hilal, da Arábia Saudita. A informação foi divulgada neste domingo (30), por Fabrizio Romano, jornalista especializado em transferências do futebol internacional.

Ainda de acordo com o jornalista, o centroavante de 38 anos não descartou a aposentadoria e pode encerrar a carreira em breve. Ele foi anunciado pela equipe árabe em fevereiro deste ano e fez apenas 15 partidas pelo clube de azul e branco, tendo marcado dez gols no período.

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Desde que se mudou para o país do Oriente Médio, Karim Benzema também vestiu a camisa do Al-Ittihad, onde atuou por dois anos e meio. Neste período, ele conquistou uma liga e duas copas nacionais.

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Enquanto o Al-Hilal está próximo de acertar a saída do centroavante francês, o inglês Ollie Watkins foi anunciado neste domingo. Aos 30 anos, o jogador passou as últimas temporadas no Aston Villa e se tornou ídolo da equipe de Birmingham. Foram 278 partidas e 108 gols anotados pelo time.

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Segundo informações da imprensa internacional, o centroavante inglês custou 60 milhões de euros (aproximadamente R$ 361 milhões). O clube também anunciou o holandês Crys Summerville, de 24 anos, após duas temporadas no West Ham.

O atacante Gabriel Martinelli pode ser outro reforço do Al Hilal nos próximos dias. Aos 25 anos, o jogador da seleção brasileira perdeu espaço com o espanhol Mikel Arteta e não deve ser aproveitado na temporada.

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Al-Hilal Benzema Futebol MARTINELLI Watkins
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