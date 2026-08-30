Benzema rescinde com Al-Hilal e pode encerrar carreira, diz jornalista
Após seis meses, o francês Karim Benzema assinou a rescisão de contrato com o Al-Hilal, da Arábia Saudita. A informação foi divulgada neste domingo (30), por Fabrizio Romano, jornalista especializado em transferências do futebol internacional.
Ainda de acordo com o jornalista, o centroavante de 38 anos não descartou a aposentadoria e pode encerrar a carreira em breve. Ele foi anunciado pela equipe árabe em fevereiro deste ano e fez apenas 15 partidas pelo clube de azul e branco, tendo marcado dez gols no período.
Desde que se mudou para o país do Oriente Médio, Karim Benzema também vestiu a camisa do Al-Ittihad, onde atuou por dois anos e meio. Neste período, ele conquistou uma liga e duas copas nacionais.
CLUBE ANUNCIA OLLIE WATKINS E PODE FECHAR COM MARTINELLI
Enquanto o Al-Hilal está próximo de acertar a saída do centroavante francês, o inglês Ollie Watkins foi anunciado neste domingo. Aos 30 anos, o jogador passou as últimas temporadas no Aston Villa e se tornou ídolo da equipe de Birmingham. Foram 278 partidas e 108 gols anotados pelo time.
Segundo informações da imprensa internacional, o centroavante inglês custou 60 milhões de euros (aproximadamente R$ 361 milhões). O clube também anunciou o holandês Crys Summerville, de 24 anos, após duas temporadas no West Ham.
O atacante Gabriel Martinelli pode ser outro reforço do Al Hilal nos próximos dias. Aos 25 anos, o jogador da seleção brasileira perdeu espaço com o espanhol Mikel Arteta e não deve ser aproveitado na temporada.