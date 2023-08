Benzema perde pênalti, Malcom marca e Al-Hilal elimina Al-Ittihad na Copa Árabe de Campeões

Karim Benzema não conseguiu repetir a grande atuação da estreia no Al-Ittihad e amargou a primeira decepção na equipe. Neste sábado, o astro francês desperdiçou um pênalti e sua equipe acabou eliminada pelo Al-Hilal nas quartas de final da Copa Árabe de Clubes Campeões com derrota por 3 a 1. Estreante no clube rival, o brasileiro Malcom fechou o placar.

Campeão árabe, o Al-Ittihad havia passado com três vitórias na primeira fase e estava embalado para encarar um rival com o qual deve brigar pelo título do Campeonato da Arábia Saudita - o Al-Nassr de Cristiano Ronaldo corre por fora. Logo na estreia, Benzema deixou o dele e deu assistência na vitória por 2 a 1 diante do Espérance.

O francês era esperança neste sábado, ao lado de Romarinho no comando do ataque. Mas quem se destacou foram os reforços do Al-Hilal. Milikovic Savic abriu o marcador logo aos 14 minutos. No começo do segundo tempo, Aldawsari ampliou, de pênalti. Romarinho diminuiu, deixando a definição do semifinalista aberta.

Em grande jogada pela esquerda, o cruzamento foi na cabeça do estreante Malcom. O atacante da seleção brasileira ampliou, com estilo. Até surgir o lance que poderia reabrir o jogo. Pênalti para o All-Itthad e Benzema assumiu a responsabilidade.

O atacante partiu com confiança, bateu no cantinho, porém acertou a trave de Abdullah Al Maiouf e a festa no King Fahd Stadium acabou sendo dos comandados do português Jorge Jesus.