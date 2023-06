Benzema marca na despedida, Real Madrid empata com Bilbao e termina em segundo do Espanhol

Em dia de adeus de Benzema, o Real Madrid ficou no empate com o Athletic Bilbao por 1 a 1, neste domingo, no Santiago Bernabéu, pela última rodada do Campeonato Espanhol. O francês marcou e confirmou a vice-liderança para a equipe merengue.

O Real Madrid terminou o torneio com 78 pontos, contra 77 do Atlético de Madrid e 88 do Barcelona. Já o Bilbao ficou em oitavo, com 51, sem vaga para os torneios europeus.

A partida marcou ainda a despedida de Karim Benzema, que deixará o Real Madrid por um contrato milionário com o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, que será na casa dos R$ 540 milhões por ano. O francês sai após 14 temporadas, 25 títulos, sendo cinco da Liga dos Campeões, 353 gols e 165 assistências.

Antes mesmo de a bola rolar, vários companheiros de equipe usaram as redes sociais para se despedir do segundo maior artilheiro da história do clube, atrás apenas de Cristiano Ronaldo, que balançou as redes em 450 oportunidades. O atacante será homenageado na terça-feira, no Santiago Bernabéu.

Em sua despedida, Benzema iniciou a partida entre os titulares e ao lado dos brasileiros Rodrygo e Vini Júnior, que voltou a aparecer entre os 11 após o caso de racismo e a liberação do Departamento Médico. O jogador vinha reclamando de dores no joelho.

Quando a bola rolou, o Athletic Bilbao parecia preparado para estragar a festa do Real Madrid. Logo aos oito minutos, o árbitro marcou pênalti após a bola acertar o braço de Toni Kross. Vegas foi para a cobrança, mas parou na defesa de Courtois.

Já o Real apostou na velocidade dos brasileiros. Aos 35 minutos, Vini Júnior fez linda jogada pela esquerda, cortou para o meio e obrigou o goleiro Unai Simon a fazer grande defesa. A resposta foi com Yuri Berchiche. De longe, colocou Courtois para trabalhar.

No último minuto do primeiro tempo, o Real Madrid teve grande chance de abrir o placar, a melhor até então. Rodrygo recebeu na área, dividiu com Unai Simon e viu a bola sobrar para Ceballos. Ele ajeitou para Benzema, que carimbou a defesa.

No segundo tempo, o Athletic voltou pressionando o Real e precisou de apenas três minutos para abrir o placar. De Marcos aproveitou o erro de Ceballos e acionou Sancet dentro da área: 1 a 0.

O time da casa estava totalmente desligado e quase sofreu o segundo em uma tentativa de Iñaki Williams. Desta vez, Cortouis salvou. Após o gol, acordou e buscou o empate após o árbitro pegar pênalti de Yuri Berchiche. Benzema, em seu dia de despedida, bateu e deixou tudo igual, aos 26 minutos.

Aos 33, Vini Junior chegou a marcar, após driblar Unai Simon, mas o árbitro pegou impedimento e anulou o lance. O Real até pressionou no fim, mas o empate foi decretado.

Mais quatro jogos foram realizados no início da tarde deste domingo. O Atlético de Madrid sentiu o gostinho da segunda posição, mas cedeu o empate al Villarreal por 2 a 2, no El Madrigal, com direito a dois gols do atacante argentino Angel Correa. Apesar do empate, o Villarreal garantiu vaga na Liga Europa.

Com a vaga assegurada na próxima edição da Liga dos Campeões, o Real Sociedad derrotou o Sevilla por 2 a 1, no Anoeta. De quebra, deixou o rival no meio da tabela de classificação, sem vaga para os torneios europeus. O Osasuna garantiu vaga na Liga Conferência ao fazer 2 a 1 no Girona. Já o Mallorca anotou 3 a 0 no Rayo Vallecano, no duelo de times que cumpriram tabela.