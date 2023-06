Benzema faz despedida emocionante em evento no Real Madrid: 'Dói deixar este clube'

Karim Benzema se despediu oficialmente do Real Madrid nesta terça-feira, em uma cerimônia realizada na sede do clube espanhol. O evento contou com a presença dos seus companheiros, ex-jogadores e do presidente Florentino Pérez, que entregou ao craque francês uma insígnia de ouro. Especulado no Al-Ittihad, da Arábia Saudita, o atual vencedor da Bola de Ouro não deu nenhuma pista sobre seu futuro.

"É um dia um pouco triste, porque dói deixar este clube", disse. "Tive um sonho e assinei pelo Madrid, e queria terminar no Madrid, mas a vida às vezes te dá outra oportunidade e eu a agarrei com a minha família."

Aos 35 anos, Benzema jogou a última de suas 648 partidas pelo Real Madrid no domingo, quando marcou o gol de empate em 1 x 1 contra o Athletic Bilbao na última rodada do Campeonato Espanhol. O jogador sai como o segundo maior goleador de todos os tempos do clube, com 354 gols, atrás apenas de Cristiano Ronaldo, com 451.

"É hora de eu sair hoje e ter outra história, mas o mais importante para mim é o que ganhei aqui", disse Benzema. "Tem sido uma boa jornada na minha vida. Tive a sorte de realizar meu sonho de criança."

Benzema estava no Real Madrid desde 2009, tendo jogado 14 temporadas no clube. Ele ajudou o Real Madrid a conquistar 25 títulos, empatando com Marcelo em maior número entre todos os jogadores. O presidente Florentino Pérez exaltou a trajetória de Benzema com a camisa merengue.

"Quando você chegou era quase uma criança e hoje sai como uma das nossas maiores lendas e um dos maiores jogadores de todos os tempos", disse Pérez. "Seu legado durará para sempre como uma bela história de amor entre Benzema e Real Madrid. "Tenho a certeza que onde quer que estejas serás um dos nossos maiores embaixadores e continuarás a representar os valores do Real Madrid. Porque esta é e sempre será a tua casa."

Entre os títulos de Benzema estavam cinco Ligas dos Campeões, quatro Ligas da Espanha e cinco Mundiais de Clubes. Ele foi crucial para ajudar o Real Madrid a vencer a Liga dos Campeões do ano passado pela 14ª vez, um recorde.