Benzema elogia PSG e mostra confiança em ajudar o Real Madrid: 'Estou pronto'

Karina Benzema desfalcou o Real Madrid por quase um mês por causa de uma lesão muscular. Imprescindível, o artilheiro francês fez tratamento especial para reforçar o clube espanhol diante do PSG nesta terça-feira, na ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Relacionado por Carlo Ancelotti, elogiou o adversário e se mostrou preparado para ajudar.

"Essas três semanas foram duras. Trabalhei muito para estar aqui. Estou pronto, mas vamos ver. Estou aqui para ajudar a minha equipe", garantiu o centroavante, que tem tudo para iniciar a partida no Parque dos Príncipes ao lado de Asensio e Vinícius Júnior.

Benzema mostrou enorme respeito ao time francês, evitou fazer prognósticos, e não poupou elogios aos oponentes, sobretudo ao argentino Messi e ao compatriota Mbappé, ao qual pode formar parceria, também, no clube espanhol.

"O estilo de jogo do PSG é difícil. Teremos de esperar e ter paciência. Para mim é uma grande equipe, eles têm as individualidades, têm uma boa defesa, bons meias... Todos os jogadores do PSG são bons, não tenho um favorito, não posso escolher, todos são bons", avaliou, antes de falar dos astros individualmente.

"Jogar contra Kylian é especial porque somos companheiros na França (seleção) e, como todos sabem, um dia ele poderá jogar no Real Madrid", garantiu. "Enfrentar Messi? Ele é um jogador extraordinário, as pessoas esperam muitos gols dele. Eu já vi o que ele é capaz de fazer, joguei muitas vezes contra ele e amanhã será outro capítulo nesta história."

Questionado se o Real Madrid teria vantagem no confronto por já ter conquistado a Liga dos Campeões 13 vezes, Benzema foi sincero e descartou favoritismo. "Não há favorito no futebol de hoje. Pode ganhar, pode chegar à final, mas são 90 minutos e todos têm chances. Se olharmos jogador a jogador, somos todos iguais. Não há favoritos no futebol agora."