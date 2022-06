Benfica oficializa brasileiro David Neres até 2027: "Quero fazer muitos gols"

(via Agência Estado)

O Benfica anunciou nesta segunda-feira a contratação do atacante David Neres, de 25 anos, por cinco temporadas. O jogador, revelado pelo São Paulo, chega a Lisboa para ocupar a vaga deixada por Everton Cebolinha, negociado junto ao Flamengo. Pela transação, o clube português desembolsou 15 milhões de euros (R$ 83 milhões).

continua após publicidade .

Logo na sua chegada, o brasileiro manifestou contentamento com o desfecho do negócio. "Olá adeptos do Benfica, aqui é o Neres. Muito feliz por estar aqui em Lisboa representando o clube e não vejo a hora de entrar em campo e fazer muitos gols", afirmou o atleta para a sua nova torcida.

"Todos sabem da força do Benfica, um grande clube, e fico feliz por ter esta oportunidade", falou o jogador à imprensa portuguesa. Neres aproveitou ainda para falar um pouco do que a torcida pode esperar de suas atuações. "Sou um jogador rápido, que busca sempre o gol. Nunca vão faltar entrega, dedicação e muita vontade de vencer", completou.

continua após publicidade .

Após passar cinco temporadas no Ajax, da Holanda, Neres se transferiu para o Shakhtar Donetsk, mas sequer estreou pelo clube ucraniano. A mudança aconteceu no início do ano. Ele chegou a realizar alguns amistosos, mas com a guerra deflagrada na região logo após a sua chegada, o futebol teve as atividades interrompidas.

A transferência de Neres para o futebol português vai trazer dividendos para o São Paulo. O clube vai faturar perto de R$ 2,5 milhões por ter revelado o atleta. O montante é referente ao mecanismo de solidariedade da Fifa.