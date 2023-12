Bellingham recebe Golden Boy e quer 'imitar' Messi: 'Depois desse, ele ganhou 8 Bolas de Ouro'

Jude Bellingham teve uma segunda-feira dos sonhos. O jovem meia inglês recebeu o prêmio Golden Boy, seu primeiro prêmio individual de peso na Europa e ficou encantado por ver os jovens imitando sua comemoração de gols. Aproveitou para elogiar o Real Madrid, seu atual clube, e não escondeu que pretende fazer sucesso como Messi na Europa. A revista Tuttosport, responsável pela premiação, ainda elegeu a colombiana Linda Caicedo como Golden Girl.

"Estou emocionado por receber este prêmio. Desde a minha juventude em Birmingham até hoje, sempre pensei em ter o meu próprio estilo e fazê-lo evoluir. Conheci grandes jogadores que me fizeram crescer e aprendi com eles", disse. "Sou o melhor do mundo? É bom ouvir isso, para mim é ajudar meus companheiros e tentar crescer jogo após jogo. O Real Madrid é o melhor clube do mundo, me sinto muito sortudo por jogar em um time como esse."

Antes da premiação, Bellingham encontrou com seu pai e lhe deu um forte abraço e um beijo no rosto. O jogador vive sozinho na Espanha. A mãe também esteve na premiação e ele fez questão que ambos estivessem a seu lado no momento de receber o prêmio ao melhor jogador jovem da Europa, no qual desbancou Musiala, Yamal e Simons.

Sorridente, ficou empolgado quando viu crianças celebrando gols a seu modo. Muitos adultos também aprenderam a "imitá-lo." Ele tem somente 20 anos e já se destaca no Real Madrid, a quem definiu como "o lugar certo para estar." Ainda disse que "vive um sonho" e acha que vão acordá-lo em breve.

"Quero ganhar tudo tanto com a seleção nacional como com o Real Madrid, as expectativas são altas, fazemos tudo o que podemos para dar o nosso melhor", afirmou. "Digo aos jovens que não é importante ser perfeito, mas precisa tentar sempre ajudar os outros e melhorar. É uma grande responsabilidade ser um modelo."

Em vídeo gravado nas redes sociais do clube merengue, Bellingham ainda agradeceu a escolha e voltou a celebrar o clube para onde se transferiu, vindo do Borussia Dortmund. "Olá a todos, estou muito grato por ganhar este prêmio. obrigado pelo apoio da torcida e também de todos do clube, jogadores, treinadores e funcionários", disse.

O jovem disse que cresceu bastante jogando sob o comando de Carlo Ancelotti e mandou uma mensagem ainda mais motivadora para os fãs do clube merengue. "Estou voando com Ancelotti e é apenas o começo."

Questionado sobre o que significava o troféu, usou um jogador que atuou no rival Barcelona para projetar o futuro. "Messi ganhou o Golden Boy e depois, oito Bolas de Ouro, não é mesmo? Então não é um prêmio ruim."