Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
GRUPO G

Bélgica sofre, mas arranca empate com o Egito na estreia da Copa do Mundo

Seleção europeia saiu perdendo com gol de Ashour após passe de Salah, mas igualou o placar no segundo tempo no Lumen Field

Escrito por Da Redação
Publicado em 15.06.2026, 19:23:10 Editado em 15.06.2026, 19:23:04
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Bélgica sofre, mas arranca empate com o Egito na estreia da Copa do Mundo
Autor Com o resultado, ambas as seleções somam um ponto no Grupo G - Foto: Divulgação/Instagram Bélgica

A Bélgica evitou a derrota na estreia da Copa do Mundo de 2026 ao empatar por 1 a 1 com o Egito nesta segunda-feira (15), no Lumen Field, em Seattle. Pela primeira rodada do Grupo G, a seleção europeia saiu atrás no placar e precisou contar com um gol contra na segunda etapa para garantir a igualdade no torneio.

LEIA MAIS: Liminar bloqueia acesso de gestor a contas da Cocap após denúncias de irregularidades

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Apontada como favorita antes da bola rolar, a equipe comandada pelo técnico Rudi Garcia esbarrou em um adversário organizado e liderado pelo atacante Mohamed Salah. O camisa 10 foi fundamental para a abertura do placar aos 19 minutos do primeiro tempo, quando deu o passe para Emam Ashour acertar um belo chute da entrada da área, sem chances para o goleiro Thibaut Courtois. Apesar de deter a maior posse de bola, a Bélgica encontrou grande dificuldade para criar chances claras, com Kevin De Bruyne e Jérémy Doku frequentemente anulados pela forte marcação africana.

O panorama belga melhorou após o intervalo, quando o time adotou uma postura mais ofensiva e passou a empurrar o Egito para a defesa. De Bruyne chegou a acertar a trave em uma cobrança de falta, mas o empate só se concretizou aos 21 minutos, impulsionado pela entrada de Romelu Lukaku. Após cruzamento de Thomas Meunier pela direita buscando o centroavante, o defensor egípcio Mohamed Hany tentou cortar a jogada e acabou mandando a bola para a própria rede. O Egito, no entanto, não abdicou do jogo e levou perigo em contragolpes puxados por Omar Marmoush, exigindo boas intervenções de Courtois.

Nos minutos finais, a Bélgica intensificou a pressão em busca da virada, parando em finalizações bloqueadas e em uma grande defesa do goleiro Mostafa Shobeir após tentativa de Brandon Mechele. Apesar da insistência europeia, a defesa egípcia resistiu para assegurar um ponto importante.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com o resultado, ambas as seleções somam um ponto no Grupo G, chave que ainda conta com Irã e Nova Zelândia, com duelo marcado para as 22h (de Brasília) desta segunda-feira. As equipes retornam a campo no próximo domingo (21). A Bélgica enfrenta o Irã às 16h, enquanto o Egito mede forças com a Nova Zelândia às 22h.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Bélgica Copa do Mundo 2026 Egito EMPATE Futebol Rudi Garcia
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV