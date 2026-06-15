Bélgica sofre, mas arranca empate com o Egito na estreia da Copa do Mundo

A Bélgica evitou a derrota na estreia da Copa do Mundo de 2026 ao empatar por 1 a 1 com o Egito nesta segunda-feira (15), no Lumen Field, em Seattle. Pela primeira rodada do Grupo G, a seleção europeia saiu atrás no placar e precisou contar com um gol contra na segunda etapa para garantir a igualdade no torneio.

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Apontada como favorita antes da bola rolar, a equipe comandada pelo técnico Rudi Garcia esbarrou em um adversário organizado e liderado pelo atacante Mohamed Salah. O camisa 10 foi fundamental para a abertura do placar aos 19 minutos do primeiro tempo, quando deu o passe para Emam Ashour acertar um belo chute da entrada da área, sem chances para o goleiro Thibaut Courtois. Apesar de deter a maior posse de bola, a Bélgica encontrou grande dificuldade para criar chances claras, com Kevin De Bruyne e Jérémy Doku frequentemente anulados pela forte marcação africana.

O panorama belga melhorou após o intervalo, quando o time adotou uma postura mais ofensiva e passou a empurrar o Egito para a defesa. De Bruyne chegou a acertar a trave em uma cobrança de falta, mas o empate só se concretizou aos 21 minutos, impulsionado pela entrada de Romelu Lukaku. Após cruzamento de Thomas Meunier pela direita buscando o centroavante, o defensor egípcio Mohamed Hany tentou cortar a jogada e acabou mandando a bola para a própria rede. O Egito, no entanto, não abdicou do jogo e levou perigo em contragolpes puxados por Omar Marmoush, exigindo boas intervenções de Courtois.

Nos minutos finais, a Bélgica intensificou a pressão em busca da virada, parando em finalizações bloqueadas e em uma grande defesa do goleiro Mostafa Shobeir após tentativa de Brandon Mechele. Apesar da insistência europeia, a defesa egípcia resistiu para assegurar um ponto importante.

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Com o resultado, ambas as seleções somam um ponto no Grupo G, chave que ainda conta com Irã e Nova Zelândia, com duelo marcado para as 22h (de Brasília) desta segunda-feira. As equipes retornam a campo no próximo domingo (21). A Bélgica enfrenta o Irã às 16h, enquanto o Egito mede forças com a Nova Zelândia às 22h.