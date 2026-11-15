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Bélgica goleia, avança de fase e elimina a Itália da Liga das Nações

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Bélgica venceu a Itália de virada, pelo placar de 4 a 1, no Stade du Jubilé, em Bruxelas, e avançou para as quartas de final da Nations League. De quebra, o resultado ainda eliminou os italianos da competição da Uefa.

Os italianos abriram o placar no início com Pio Esposito, mas a Bélgica precisou de pouco mais de dez minutos para construir o resultado. De Cuyper, Ngoy e Doku, entre os 15 e 26 minutos da primeira etapa, e Diego Moreira balançaram as redes e classificaram os belgas.

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O resultado positivo deixou a Bélgica com 12 pontos e na segunda colocação do Grupo A1. A França, que venceu a Turquia por 2 a 1 neste domingo, chegou aos 13 e passou como líder da chave.

A equipe italiana, com a derrota, ficou com apenas 10 e vai disputar um playoff contra um adversário da Liga B para evitar o rebaixamento. Os turcos, com seis derrotas em seis jogos, caíram de divisão.

PRIMEIRO TEMPO MOVIMENTADO

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Embalada pela vitória sobre a França no meio da semana, a Itália pressionou a saída de bola e não demorou a abrir o placar. Aos 11 minutos, Kayodi avançou com liberdade pela direita e cruzou praticamente rasteiro para a área. Pio Esposito se antecipou à zaga e deu um toque oportunista para encobrir o goleiro Lammens.

Foi o 10º gol em 15 jogos de Esposito com a camisa italiana. Aos 21 anos, o atacante da Internazionale supera nomes importantes como Francesco Totti, camisa 10 do time tetracampeão mundial em 2006.

A empolgação italiana, porém, durou pouco. A Bélgica precisou de um espaço de 11 minutos para empatar, virar e abrir vantagem confortável antes do intervalo.

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Aos 15, De Cuyper aproveitou chute errado de De Keteleare dentro da área para, sozinho, igualar o marcador. Sete minutos depois, o zagueiro Ngoy aproveitou rebote de Donnarumma para colocar os belgas na frente.

Aos 26, em grande jogada individual, Doku anotou o terceiro antes do intervalo.

VIROU GOLEADA

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Roberto Mancini fez duas alterações na volta dos vestiários e promoveu as entradas de Di Marco e Doumbia. As substituições, entretanto, não alteraram o panorama neste domingo.

A Bélgica seguiu com domínio das ações e só não ampliou na parte inicial da segunda etapa graças a Donnaruma, autor de grande defesa em chute de De Bruyne. A trave salvou a Itália também, em cabeçada de De Keteleare.

A superioridade belga, contudo, se refletiu no placar final. Aos 35 minutos, De Bruyne puxou contra-ataque e serviu Diego Moreira, que tocou na saída do goleiro italiano para anotar o quarto.

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Nos acréscimos, Lammens ainda defendeu um pênalti cobrado por Pio Esposito para manter a história da partida no campo da goleada.

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