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Bélgica esbarra em retranca do Irã e amarga segundo empate na Copa do Mundo

Belgas não conseguiram furar bloqueio iraniano e ambas as equipes chegam a dois pontos, somando dois empates cada no torneio

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.06.2026, 19:04:29 Editado em 21.06.2026, 19:04:24
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Bélgica esbarra em retranca do Irã e amarga segundo empate na Copa do Mundo
Autor Confronto aconteceu no SoFi Stadium, em Los Angeles - Foto: Reprodução/CAZÉTV

Bélgica e Irã empataram sem gols neste domingo (21), no SoFi Stadium, em Los Angeles, em partida válida pela segunda rodada do Grupo G da Copa do Mundo de 2026. O confronto foi marcado pelo total domínio ofensivo dos europeus, que esbarraram na forte retranca armada pela seleção asiática e na atuação inspirada do goleiro iraniano Beiranvand, o grande nome do jogo.

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Durante a primeira etapa, a equipe belga buscou pressionar utilizando investidas pelo lado esquerdo com o trio formado por De Bruyne, Trossard e Lukaku, mas faltou repertório para superar os esquemas defensivos de 6-3-1 e 5-4-1 adotados pelo adversário. Mesmo focados na defesa, foram os iranianos que chegaram a balançar as redes aos 24 minutos com Taremi, após uma cobrança de falta ensaiada. O lance, no entanto, foi anulado pelo VAR, que assinalou impedimento do atacante.

O panorama da partida se manteve no segundo tempo, caracterizado pelo ataque belga contra a defesa iraniana. Aos 13 minutos, o meia De Cuyper finalizou com perigo dentro da área e obrigou Beiranvand a fazer uma defesa à queima-roupa. A situação da Bélgica se complicou aos 20 minutos, quando o zagueiro Ngoy errou o tempo de bola, agarrou Taremi para impedir um contra-ataque e recebeu o cartão vermelho direto. Com superioridade numérica, o Irã passou a administrar o empate e a se aventurar mais no ataque, assustando o goleiro Courtois em uma finalização de Ezatolahi aos 35 minutos. Na reta final, Beiranvand voltou a salvar o Irã com mais uma defesa incrível em novo chute de De Cuyper, garantindo a igualdade no placar.

Com o resultado, ambas as seleções chegam a dois pontos, somando dois empates cada no torneio. A liderança da chave será definida no encerramento da rodada, no duelo entre Nova Zelândia e Egito. A definição dos classificados do Grupo G ficará para a terceira e última rodada, que acontece na madrugada de sábado (27), à meia-noite pelo horário de Brasília. A Bélgica viaja a Vancouver, no Canadá, para enfrentar a Nova Zelândia, enquanto o Irã entra em campo em Seattle contra o Egito.

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Beiranvand Bélgica Copa do Mundo 2026 empate sem gols Grupo G Irã
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