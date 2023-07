Beatriz Dizotti vai à final dos 1.500m livre no Mundial de Esportes Aquáticos

Siga o TNOnline no Google News

A nadadora brasileira Beatriz Dizotti avançou à final dos 1.500 metros livre, a prova mais longa da natação em piscina, nesta segunda-feira, no Mundial de Esportes Aquáticos, que está sendo disputado em Fukuoka, no Japão. Bia foi a quinta mais veloz de sua bateria e a nona colocada geral, com o tempo de 16min01s95.

A prova também contou com Viviane Jungblut, que costuma disputar também a prova de águas abertas. A brasileira completou a distância em 16min30s99 e acabou ficando em 21º lugar geral, sem a vaga na final.

A decisão dos 1.500m livre será disputada na manhã de terça-feira, pelo horário de Brasília - equivalente à noite de segunda, pelo horário japonês.

Outro a cair na piscina e se destacar nesta segunda foi Fernando Scheffer. O medalhista de bronze na Olimpíada de Tóquio, em 2021, avançou à semifinal dos 200 metros livre. Nesta segunda-feira, ele foi o terceiro da sua bateria, ao completar a distância em 1min46s45. No total, avançou com o nono melhor tempo geral. O mais veloz da fase classificatória foi o americano Luke Hobson, com 1min45s69.

A final da prova será realizada ainda na manhã desta segunda-feira, pelo horário brasileiro.

Outros três nadadores do Brasil caíram na piscina nesta segunda. Jhennyfer Conceição não conseguiu avançar nos 100 metros peito, assim como Júlia Goes, nos 100m costas. Nos 100m costas masculino, Guilherme Basseto ficou em oitavo lugar em sua bateria, também sem avançar.