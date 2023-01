BBarcelona derrota Girona e mantém lierança isolada no Campeonato Espanhol

(via Agência Estado)

Com um gol marcado por Pedri, o Barcelona fechou o primeiro turno do Campeonato Espanhol com vitória de 1 a 0 sobre o Girona, neste sábado, e manteve a liderança com folga em relação ao segundo colocado no torneio. O time do técnico Xavi chegou aos 47 pontos, seis de frente para o vice-líder Real Madrid, que entra em campo neste domingo pela rodada do final de semana e enfrenta o Real Sociedad no Santiago Bernabéu.

Já o Girona segue estacionado na tabela, contabiliza 21 pontos e figura na parte intermediária da classificação. Em fase irregular, o time venceu apenas uma partida nos últimos cinco jogos.

O Barcelona mostrou muita irritação no primeiro tempo e reclamou constantemente de arbitragem, muito pela tática imposta pelo Girona. O time da casa jogou na retranca, encurtou os espaços e abusou das faltas. O jogo pegado resultou em nova lesão de Dembelé, que foi substituído aos 25 minutos com dores na coxa esquerda.

O francês deu lugar a Pedri, que seria o grande herói da partida. Mas, antes, o time catalão criou duas oportunidades de gol. Na primeira, Ansu Fati aproveitou o erro de Juanpe na saída de bola e mandou por cima do gol. Na sequência, o próprio Pedri arriscou, mas a bola saiu fraca.

No segundo tempo, o Girona abriu mão do esquema defensivo, conseguiu ameaçar o Barcelona, mas acabou sendo castigado. Aos 15 minutos, após uma linda troca de passes, Jordi Alba cruzou rasteiro, o goleiro Gazzaniga soltou e Pedri completou para o fundo das redes, dentro da pequena área.

O Girona tentou responder rapidamente, chegou a marcar com Arnau Martínez, mas o árbitro assinalou impedimento e anulou o lance. O susto fez com que o Barcelona recuasse e desse a bola para o rival, que quase aproveitou. Iván Martín, dentro da pequena área, teve a chance de decretar o empate, mas jogou a bola para fora.

Antes do apito final, o Girona ainda criou mais três chances, mas falhou na finalização. Ter Stegen também fez defesas importantes para assegurar o resultado. Irritado com as marcações do árbitro, o técnico Michel Sánchez ainda foi expulso no minuto final.

Ainda neste sábado, o Cádiz recebeu o Mallorca, venceu por 2 a 0, chegou aos 19 pontos, seis a menos que o rival, que ostenta 25 na tabela. O duelo foi no Nuevo Mirandilla.