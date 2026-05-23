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Bayern vence Stuttgart com 3 gols de Kane e volta a conquistar a Copa da Alemanha após 6 anos

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 23.05.2026, 17:10:00 Editado em 23.05.2026, 17:18:26
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O Bayern de Munique encerrou neste domingo um jejum de 6 anos e voltou a ser campeão da Copa da Alemanha ao vencer o Stuttgart por 3 a 0, gols de Harry Kane, em Berlim. Foi o 21º título do time de Munique, maior campeão da história da competição. O Stuttgart buscava a segunda conquista seguida.

Bayern e Stuttgert se enfrentaram quatro vezes nesta temporada e em três dessas ocasiões o time de Vincent Kompany comemorou um título. Em agosto de 2025, os times disputaram a final da Supercopa da Alemanha, e o Bayern fez 2 a 1. No mês passado, ao derrotar o rival de virada por 4 a 2, a equipe de Munique garantiu o título da Bundesliga de forma antecipada e agora o Bayern conquista a Copa da Alemaha com 6 vitórias em 6 partidas, com 17 gols marcados e apenas 5 sofridos.

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O primeiro tempo de partida no Estádio Olímpico de Berlim foi de poucas chances para ambos os times. Embora tenha começado com os titulares, a equipe de Vincent Kompany não conseguiu dar muito trabalho ao goleiro Alexander Nübel. Em uma das poucas chances, o croata Josip Stanisic arriscou de longe e o arqueiro evitou o gol do Bayern.

Apesar das poucas oportunidades, o gigante de Munique também não sofreu sustos na partida e teve mais posse de bola. Acionado no lugar de Manuel Neuer, o jovem Jonas Urbig praticamente não trabalhou e fez duas intervenções. O Stuttgart até conseguiu mais finalizações, mas sem muita precisão nos arremates.

O Stuttgart começou a etapa decisiva com disposição para tentar pressionar o rival e tinha mais posse de bola e presença no ataque, mas em um momento de desatenção sofreu o gol aos 10 minutos. Olise avançou à linha de fundo pela direita e cruzou. Livre na pequena área, Harry Kane mergulhou para tocar no canto direito de Nübel e marcar.

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A final precisou ficar paralisada após o gol por causa da fumaça dos sinalizadores que envolveu o campo. O Bayern então dominou as ações e aos 34 ampliou, novamente, com Kane. No início da jogada, o atacante acertou o travessão em uma finalização de fora da área. Na sequência do lance, ele acionou Luís Diaz pela esquerda e invadiu a área. Após receber de volta, Kane fez o giro em cima da marcação e chutou no canto direito do Stuttgart.

Nos acréscimos, o Bayern fechou o placar com Kane cobrando pênalti. Angelo Stiller tocou a bola com o braço dentro da área após cruzamento de Olise pela direita. Nübel acertou o canto, mas não conseguiu impedir o 61º gol do inglês na temporada.

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