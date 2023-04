Bayern leva virada no fim do Freiburg, cai na Copa da Alemanha e Tuchel tem 1ª decepção

(via Agência Estado)

Um jogo após fazer enorme festa por vitória maiúscula sobre o Borussia Dortmund e o resgate da liderança do Campeonato Alemão, o técnico Thomas Tuchel amargou seu primeiro vexame no Bayern de Munique. Nesta terça-feira, a equipe levou a virada diante do Freiburg, por 2 a 1, na Allianz Arena, e se despediu nas quartas de final da Copa da Alemanha.

Com a queda surpreendente em seus domínios, o time bávaro passará pela primeira vez na década três anos seguidos sem levantar o troféu da competição. O Freiburg vinha de duas goleadas diante do Bayern de Munique, por 5 a 0, em outubro, e 4 a 1 em abril de 2022, o que transforma a eliminação mais vexatória ainda.

Favorito e com sua escalação principal - o goleiro Neuer ainda se recupera de lesão - o Bayern não demorou para abrir o marcador em Munique. O zagueiro Upamecano apareceu entre os marcadores, aos 19 minutos, para concluir cruzamento de Kimmich, de cabeça, para as redes.

A vantagem que serviria para abrir o defensivo rival e dar espaço aos contragolpes, porém, durou somente oito minutos. Hofler empatou, resultado que permaneceu até o intervalo.

Na etapa final, o Bayern não conseguiu transformar o domínio em gols e o castigo veio no fim. Musiala abriu braço para se defender do chute do atacante do Freiburg e a arbitragem anotou o pênalti. Aos 50 minutos, Holer bateu e definiu a virada do Freiburg.

Mesmo azarão na partida, o Freiburg repete a boa campanha da edição passada, na qual foi até a final, perdendo o título para o RB Leipzig. Agora já está entre os quatro. Em outro jogo do dia, o Eintracht Frankfurt confirmou ma força caseira com 2 a 0 sobre o Union Berlin, gols de Muani aos 11 e aos 13 da primeira etapa. Borre ainda teve um gol anulado.