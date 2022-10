Bayern leva susto, mas goleia o Augsburg e espanta fantasmas na Copa da Alemanha

(via Agência Estado)

O Bayern de Munique decepcionou nas duas últimas edições da Copa da Alemanha com eliminações vexatórias ainda na segunda rodada. Caiu nos pênaltis para o pequeno Holstein Kiel, da Segunda Divisão, e para o Borussia Mönchengladbach, levando surra histórica de 5 a 0. Nesta quarta-feira, a equipe estreou em nova edição da competição, Ena qual buscará o 22º troféu, levando um susto. Na casa do Augsburg, levou 1 a 0 logo aos nove minutos. Mas , desta vez, espantou o fantasma da queda com imponente goleada, de virada, por 5 a 2.

Ainda buscando se encontrar na atual temporada, o Bayern foi até a WWK Arena disposto a esquecer as eliminações das edições recentes e com sentimento de vingança após levar 1 a 0 do Augsburg há pouco mais de um mês pelo Campeonato Alemão.

O começo do jogo, contudo, não foi o planejado. Logo aos 9 minutos, Pedersen colocou os mandantes em vantagem. Foram 26 minutos de apreensão ao torcedor bávaro, até Choupo-Moting igualar o placar, resultado que persistiria até o intervalo. A segunda etapa começou com gols, para virada e alívio.

Com 14 minutos, o Bayern já mandava no placar, com gols de Kimmich e novamente Choupo-Moting. Ao desviar contra as próprias redes, Upamecano recolocou o Augsburg na partida. Mas Musiala e Davies voltaram às redes para garantir a vaga e a vingança.

Os outros favoritos em campo nesta quarta-feira também garantiram a classificação. Fora de casa, o Borussia Dortmund bateu o Hannover por 2 a 0, gols contra de Arrey-Mbi e Bellingham, de pênalti. Já o líder do Alemão, o Unión Berlin, hospedou o Heidenheim e repetiu o placar, com gols de Puchacz e Michel.

Demais resultados desta quarta-feira: Freiburg 2 x 1 St. Pauli; Paderborn 2 x 2 Werder Bremen (os mandantes fizeram 5 a 4 nos pênaltis); Jahn Regensburg 0 x 3 Fortuna Disseldorf; Stuttgart 6 x 0 Arminia Bielefeld e Sandhausen 2 x 2 Karlsruher (8 a 7 nos pênaltis).