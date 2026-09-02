Bayern leva susto de rival da 2ª Divisão, mas avança na Copa da Alemanha com dois gols de Kane

O Bayern de Munique estreou na Copa da Alemanha com goleada diante de rival da Segunda Divisão, por 4 a 1, fora de casa. Mas, como em edições anteriores, acabou levando um susto ao sair em desvantagem na casa do VFL 1899 Osnabruck.

Diferentemente de outras edições, nas quais usou equipes reservas diante de rivais menos expressivos, desta vez o técnico Vincent Kompanya apostou em sua cavalaria, com nomes de peso desde o início, casos de Kimmich, Olise, Saibari, Luiz Diaz e o goleador Harry Kane.

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Mesmo assim, o Bayern largou em desvantagem. Logo aos cinco minutos, Robin Meissner fez um golaço para festa da torcida local. Depois de ganhar pelo alto, fora da área, soltou uma bomba de primeira, sem chances de defesa para Urbig.

Também em belo gol, o Bayern empatou com Harry Kane. A virada veio aos 24 minutos. Bischof roubou a bola e tocou para Olise. O meia francês deixou para Luiz Diaz, livre, parar em grande defesa. No rebote, Bischof não desperdiçou.

Depois do intervalo, Olise tratou de dar tranquilidade ao time bávaro com lindo gol de cavadinha aproveitando o corte errado da defesa. Artilheiro da temporada passada, Kane fechou a goleada, desta vez de pênalti. Cobrou rasteiro, no canto esquerdo de Krumrey, que quase chegou na bola.

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"Foi uma boa atuação, pois nunca é fácil jogar em um campo visitante como esse e com uma atmosfera muito boa para o time local. Eles começaram o jogo com um gol incrível e tivemos de manter a calma. Estou feliz por termos conquistado a vitória", comemorou Kane. "Poderíamos ter marcado mais gols no fim e temos ótimos jogadores de ataque que podem ferir as equipes."