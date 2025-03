Bayern goleia Frankfurt e volta a abrir 8 pontos de vantagem sobre o Leverkusen no Alemão

Maior vencedor da história do Alemão, o Bayern de Munique deu mais um passou para reconquistar o título nacional ao vencer o Eintracht Frankfurt por 4 a 0 neste domingo na Allianz Arena, em Munique. Com a 18ª vitória em 23 rodadas, o Bayern retomou a vantagem de 8 pontos de vantagem para o segundo colocado, o Bayer Leverkusen.

Atual campeão, o Leverkusen interrompeu na temporada passada uma sequência de 12 títulos seguidos do time de Munique. Na rodada anterior, o empate sem gols no confronto direto entre os líderes do campeonato também colocou fim a uma série de 7 vitórias consecutivas do Bayern de Munique no Alemão. No sábado, o Leverkusen derrotou o lanterna Holstein Kiel por 2 a 0 e reduziu temporariamente a vantagem do rival para 5 pontos.

Além da disputa no Alemão, Bayern de Munique e Bayer Leverkusen também se enfrentam na Liga dos Campeões, já que o sorteio colocou as equipes alemãs em rota de colisão nas oitavas de final. A partida de ida acontece no dia 5 de março, em Munique.

A vitória do Bayern neste domingo não foi contra um adversário trivial, mas sobre o terceiro colocado do Alemão. O Eintracht Frankfurt tem 42 pontos e começou a partida pressionando o Bayern, mas com o passar do tempo o time da casa dominou as ações e foi acumulando chances. O gol, porém, só saiu nos acréscimos do primeiro tempo, aos 48 minutos. Sane avançou à linha de fundo, pela esquerda, e cruzou. Olise disputou o lance com a zaga do Frankfurt e tocou para o gol.

No segundo tempo, os visitantes também começaram ameaçando o gol de Neuer, mas novamente o Bayern se impôs. O segundo gol saiu aos 17 minutos após cobrança de escanteio, que o goleiro Trapp não conseguiu cortar. A bola rebateu na zaga do Frankfurt e sobrou para Ito marcar seu primeiro gol pela equipe.

O Bayern marcou o terceiro após uma bela jogada individual de Musiala aos 38 minutos. Ele recebeu passe ainda no campo defensivo e avançou em velocidade. Apesar de tropeçar na disputa com defensores rivais, ele se levantou e bateu cruzado. O quarto gol saiu nos acréscimos. Gnabry recebeu passe de Coman, avançou pela esquerda e tocou pelo meio das pernas de Trapp para fazer 4 a 0.

Na próxima rodada, o Bayern de Munique visita o Stuttgart na sexta-feira. O Eintracht Frankfurt recebe o Bayer Leverkusen no sábado.