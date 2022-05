Bayern empata com Stuttgart por 2 a 2 na despedida de Munique na temporada

Da Redação

O Bayern fez o seu último jogo em Munique no Campeonato Alemão e empatou com o Stuttgart por 2 a 2, na tarde deste domingo, pela penúltima rodada. O resultado acabou sendo ruim para o adversário, que não poderá mais deixar a zona de rebaixamento.

Decampeão alemão, o Bayern de Munique chegou aos 75 pontos, sobrando na competição. O Stuttgart, por sua vez, é o 16º colocado, com 29 pontos. Hoje está no playoff do rebaixamento, mas o Arminia Bielefeld, com 27, ainda pode ultrapassá-lo na última rodada.

Em ritmo de festa, o Bayern demorou a engrenar e viu o Stuttgart abrir o placar com apenas oito minutos. Tiago Tomás recebeu de Omar Marmoush em ótima posição e pegou de primeira para fazer 1 a 0. A resposta foi em um belo voleio de Thomas Muller, no travessão.

O Bayern foi entrando no jogo aos poucos e deixou tudo igual aos 35 minutos. Mavropanos tentou cortar uma jogada de ataque do atual campeão, mas jogou contra o próprio gol. E a virada aconteceu ainda na etapa inicial. Dayot Upamecano acionou Thomas Muller, que encheu o pé para fazer 2 a 1.

No segundo tempo, o Bayern se acomodou, viu o Stuttgart jogar a vida e empatar aos sete minutos. Casa Kalajdzic recebeu de Borna Sosa e, de cabeça, igualou o placar. A virada só não ocorreu, pois Sasa Karadzic parou em grande defesa de Neuer.

Nos minutos finais, o Stuttgart se atirou para o ataque, mas não conseguiu superar Neuer. Do outro lado, o Bayern assustou com o artilheiro Lewandowski, mas também não impediu que o empate fosse confirmado.

Ainda neste domingo, Eintracht Frankfurt (12º, com 41 pontos) e Borussia Monchengladbach (10º, com 42) ficaram no empate por 1 a 1, no Waldstadion.