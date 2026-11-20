A volta de Vincent Kompany ao banco de reservas do Bayern de Munique terminou com mais preocupações do que motivos para comemorar. Nesta sexta-feira (20), a equipe alemã empatou por 1 a 1 com o Colônia, na Allianz Arena, pela 10ª rodada da Bundesliga, em uma partida marcada pelas lesões de Harry Kane e Michael Olise. Os dois principais nomes do setor ofensivo precisaram deixar o campo antes do apito final, aumentando a preocupação da comissão técnica para a sequência da temporada.

O primeiro problema aconteceu aos 20 minutos. Kane sofreu uma entrada forte do zagueiro Joel Schmied dentro da área, quando tentava alcançar um cruzamento. O inglês caiu sentindo dores no tornozelo esquerdo, recebeu atendimento e ainda tentou continuar, mas acabou substituído por Tom Bischof. Antes disso, aos cinco minutos, o atacante havia acertado a trave em uma cabeçada dentro da pequena área.

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Pouco antes do intervalo, foi a vez de Olise preocupar o departamento médico. O francês sofreu um choque com Tom Krauß e precisou de atendimento no gramado. Apesar de conseguir terminar a primeira etapa, não voltou para o segundo tempo. O jovem Tim Binder, de 19 anos, entrou em seu lugar e fez sua estreia na Bundesliga.

Ainda não havia diagnóstico oficial sobre a gravidade dos problemas físicos. A preocupação aumenta pelo calendário apertado do Bayern, que terá compromisso pela Champions League na próxima quarta-feira (25), contra o Lille, na França. O clube também já convive com outras ausências importantes, como Manuel Neuer, Alphonso Davies, Serge Gnabry, Luis Díaz e Ismaël Saibari.

Com o empate, o Bayern de Munique chegou aos 22 pontos e se manteve na liderança da Bundesliga, abrindo vantagem de um ponto sobre o Borussia Dortmund, que começou a rodada com 21. Já o Colônia somou mais um ponto e alcançou os 10, deixando a equipe com campanha de duas vitórias, quatro empates e quatro derrotas após dez rodadas

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KOMPANY RETORNA APÓS QUASE UM MÊS AFASTADO

A partida também marcou o retorno de Vincent Kompany à beira do gramado. O treinador belga estava afastado havia aproximadamente um mês por questões de saúde, depois de passar mal durante um treinamento em outubro e precisar interromper suas atividades para realizar exames e receber acompanhamento médico.

Durante o período, a equipe foi conduzida por seus auxiliares e manteve uma sequência positiva de resultados. Na véspera do confronto, Kompany confirmou que estava recuperado e demonstrou entusiasmo com a volta ao comando.

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O reencontro com o banco de reservas, entretanto, foi acompanhado por dificuldades dentro de campo. Além dos problemas físicos de seus principais atacantes, o treinador viu o Bayern encontrar resistência diante de um Colônia que soube aproveitar os espaços e ameaçar nos contra-ataques.

BAYERN DOMINA, MAS NÃO CONSEGUE EVITAR EMPATE

O Bayern começou pressionando, mas foi surpreendido aos 12 minutos. Mikey Moore aproveitou um passe de Said El Mala, ganhou espaço na área e finalizou com confiança para vencer o goleiro Jonas Urbig e colocar o Colônia em vantagem.

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A equipe de Munique aumentou a pressão e chegou ao empate aos 37. Tom Bischof encontrou Nathaniel Brown com um passe preciso, e o jogador dominou, ganhou da marcação e acertou um chute forte no canto direito para deixar tudo igual na Allianz Arena.

Na etapa final, mesmo com maior posse de bola, o Bayern não conseguiu transformar o domínio em chances claras. O Colônia quase voltou a ficar em vantagem em uma grande oportunidade de Linton Maina, que recebeu livre diante do goleiro, mas parou em uma defesa espetacular de Urbig.

Said El Mala também desperdiçou uma boa oportunidade. O atacante escapou da marcação, recebeu dentro da área e finalizou à esquerda do gol. O Bayern ainda tentou pressionar nos minutos finais, mas não encontrou o caminho para a vitória.