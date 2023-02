Bayern desencanta com goleada sobre o Mainz e ida às quartas da Copa da Alemanha

(via Agência Estado)

O Bayern de Munique, enfim, comemorou sua primeira vitória em 2023. Após três empates por 1 a 1 no Campeonato Alemão, a equipe desencantou em alto estilo, com goleada por 4 a 0 em visita ao Mainz 05 e classificação às quartas de final da Copa da Alemanha.

Maior vencedor, com 20 títulos, o Bayern quer recuperar a hegemonia da competição após ver Borussia Dortmund e RB Leipzig ganharem as duas últimas edições e vem utilizando seus principais jogadores na atual edição para voltar à decisão.

Depois de eliminações vexatórias com surra por 5 a 0 para o Borussia Mönchengladbach na edição passada e nos pênaltis diante do Holstein Kiel, da segunda divisão, há dois anos, Julian Nagelsmann quer dar respostas à torcida e mandou o que tinha de melhor a campo na casa do Mainz.

Com seu poderio ofensivo escalado, o treinador viu a vaga ser definida ainda na primeira etapa, com gols de Choupo-Moting, em assistência do estreante João Cancelo, contratado na véspera do Manchester City, e com Musiala e Sané ampliando.

Na segunda etapa, o Bayern atuou em ritmo de treino, já pensando no confronto na casa do Wolfsburg, no domingo, no qual tentará desencantar no Alemão para evitar perder a liderança para o Union Berlin, apenas um ponto atrás. Mesmo com menos ambição, a goleada bávara ainda foi construída com gol de Davies. O rival terminou o jogo com dois a menos após expulsões de Svensson e Hack.

Atual campeão, o RB Leipzig também está nas quartas de final. A equipe se garantiu entre os oito melhores com triunfo por 3 a 1 sobre o Hoffeheim. Forsberg e Laimer abriram 2 a 0 na primeira etapa. Após o descanso, Dolberg diminuiu, mas Timo Werner definiu o resultado e a classificação.