Bayern derrota Werder Bremen, segue na liderança e joga pressão no Dortmund

O Bayern de Munique se manteve na liderança do Campeonato Alemão ao derrotar o Werder Bremen por 2 a 1, neste sábado, no Weserstadion, pela 31ª rodada. De quebra, jogou pressão para cima do Borussia Dortmund, que entra em campo neste domingo, diante do Wolfsburg.

Na liderança, o Bayern tem 65 pontos, contra 61 do Borussia Dortmund, principal rival na briga pelo título. RB Leipzig corre por fora, com 57. O Union Berlin fecha o G-4, com 56.

Após um primeiro tempo muito equilibrado, com um leve domínio do Bayern de Munique, o time da casa abriu o placar aos 17 minutos. Musiala achou Gnabry dentro da área. O atacante acertou um bonito chute no canto direito para fazer 1 a 0.

O segundo saiu aos 27 minutos. Mazroui deu um lançamento espetacular para Sane, que pegou de primeira para ampliar o marcador. O Werder chegou a diminuir aos 43, em um arremate de longa distância de Milos Veljkovic, mas não teve tempo para evitar o revés.

Mais cinco jogos completaram a rodada do Campeonato Alemão. O Union Berlin conseguiu um importante resultado fora de casa ao derrotar o Augsburg por 1 a 0. O gol da vitória foi assinalado pelo croata Beljo no início da etapa final. A vitória coloca a equipe de Berlim na quarta posição com 56 pontos contra 34 do rival, que já se aproxima da zona de rebaixamento.

O Borussia Monchengladbach também venceu na rodada ao superar o Bochum por 2 a 0. Hofmann no primeiro tempo e Lars Stindl na etapa final garantiram o triunfo diante de seus torcedores. O placar favorável deixa a equipe de Borússia na parte intermediária da classificação com 39 pontos. Já o Bochum complicou ainda mais sua situação. Vice-lanterna, a equipe segue com 28 pontos.

O Freiburg não aproveitou o mando de campo e acabou sofrendo um 1 a 0 diante do RB Leipzig. O único gol do jogo foi de Kampl. Com o vacilo, o time se mantém com 56 pontos (um a menos que o Leipzig), e segue na briga por uma vaga para a Liga dos Campeões.

Em um jogo muito movimentado no primeiro tempo, o lanterna Hertha Berlim recebeu o Stuttgart e venceu o duelo por 2 a 1. Kempf e Niederlechner, nos acréscimos do primeiro tempo, marcaram para o time da casa, enquanto Guirassy descontou. Apenas três pontos separam os dois times (28 a 25) que tentam sair da zona de rebaixamento.

Completando a rodada, o Hoffenheim fez a lição como mandante e bateu o Eintracht Frankfurt por 3 a 1.O time da casa foi para o intervalo com a vantagem de 3 a 0 com Baumgartner, Kramaric cobrando pênalti e Bebou. Gotze fez o gol de honra do Frankfurt. O triunfo foi importante para o Hoffenheim (32), que briga para sair da parte de baixo da tabela, enquanto o Frankfurt se mantém com 43.