Bayern de Munique terá de jogar sem público até fim do ano por causa da covid-19

O Bayern de Munique terá de jogar novamente sem público na Allianz Arena. Nesta terça-feira, o primeiro-ministro da Baviera, Markus Söder, confirmou o retorno das restrições para os torcedores por causa do aumento do número de casos do novo coronavírus. Ele defendeu que esta medida seja adotada em todo o país.

"É importante decidir de forma unitária para todo país que os espectadores não sejam admitidos. Se isso não funcionar, faremos isso sozinhos na Baviera", afirmou Markus Söder, em entrevista ao canal Bayerischer Rundfunk. "O futebol tem um papel importante como exemplo. No momento, temos de reduzir o contato entre as pessoas em todos os lugares."

A decisão acontece pouco tempo depois de um decreto já reduzir o número de torcedores nos estádios. A participação em jogos foi limitada para no máximo 25% da capacidade há dez dias. Markus Söder defendeu que, com a Alemanha imersa na quarta onda da covid-19, o fluxo de entrada e saída de torcedores das arenas não se justifica neste momento.

A medida vai vigorar pelo menos até o final do ano, período em que o Bayern de Munique terá duas partidas pelo Campeonato Alemão - contra o Mainz, dia 11, e Wolfsburg, dia 17 - e outro compromisso pela Liga dos Campeões, diante do Barcelona, dia 8. Outros clubes bávaros, como o Augsburg e Greuther Fürth, também terão de atuar sem público.

A incidência cumulativa ao longo de sete dias caiu ligeiramente na Baviera na terça-feira pelo quarto dia consecutivo e ficou em 618,2 novas infecções por 100.000 habitantes. Enquanto isso, em toda a Alemanha, a incidência caiu pela primeira vez após um mês de picos contínuos, com 452,2 novas infecções em comparação a 452,4 na segunda-feira, segundo dados do Instituto Robert Koch (RKI).