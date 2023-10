Bayern de Munique sofre, mas bate Galatasaray e lidera grupo na Liga dos Campeões

O Bayern de Munique sofreu mais do que esperava, mas venceu o Galatasaray por 3 a 1, nesta terça-feira, e garantiu a liderança do Grupo A da Liga dos Campeões. O time alemão levou um susto diante da pressão do anfitrião no início do segundo tempo no Rams Global Stadyumu, em Istambul, porém reagiu ao marcar dois gols em apenas cinco minutos.

De quebra, o time alemão sustentou sua invencibilidade, que alcança agora 12 jogos na temporada, entre diferentes competições. Na Liga dos Campeões, o Bayern tem 100% de aproveitamento, com três vitórias em três jogos, somando nove pontos. O Galatasaray é o segundo da chave, com quatro. O grupo tem também o Manchester United e o Copenhague, que ainda se enfrentam nesta terça.

Maior favorito do grupo, o Bayern começou melhor e parecia caminhar com tranquilidade para confirmar mais uma vitória na competição quando abriu o placar logo aos 8 minutos de jogo. Em jogada trabalhada pela esquerda, Sané cortou para a direita e acionou Coman, que, sem marcação dentro da área, bateu rasteiro e cruzado: 1 a 0.

O Galatasaray, contudo, não se abateu com o susto no início. Aos 27, Icardi foi derrubado dentro da área e a arbitragem confirmou o pênalti. Na cobrança, o argentino bateu de cavadinha, no meio do gol, e empatou o confronto. A virada quase veio aos 38, em cabeçada perigosa de Kerem Akturkoglu, por cima do travessão.

O segundo tempo foi marcado pelo equilíbrio. Os anfitriões chegaram a criar boa chance, aos 15, em bate-rebate que quase se tornou um gol de calcanhar. E ensaiaram pressão sobre os visitantes. Do outro lado, o Bayern tinha dificuldade para se impor em campo, enquanto o time da casa se defendia bem. Harry Kane, maior esperança de gols da equipe alemã, mal tocava na bola.

Mas, quando tocou, fez a diferença. Aos 28, novamente pela direita, o Bayern avançou com perigo e o centroavante não perdoou. Após cruzamento rasteiro, Kane tentou de calcanhar e parou na zaga. No rebote, estufou as redes.

Então discreto em campo, o atacante voltou a se destacar cinco minutos depois. Foi dele o passe para a finalização certeira de Musiala, da entrada da área. O terceiro gol, aos 33 minutos, sacramentou a vitória dos alemães e silenciou o barulhento Rams Global Stadyumu, na capital turca.

INTER VENCE E LIDERA

Pelo Grupo D, a Inter de Milão venceu pela segunda vez nesta Liga dos Campeões ao superar o Salzburg por 2 a 1, na Itália. Alexis Sanchez, no primeiro tempo, e Calhanoglu, em cobrança de pênalti na etapa final, garantiram a vitória dos anfitriões. Gloukh descontou para a equipe austríaca.

Nos minutos finais, Lautaro Martínez chegou a balançar as redes, mas o lance foi anulado com ajuda do VAR. O resultado deixa a Inter na liderança temporária da chave, com sete pontos. Isso porque a Real Sociedad, com quatro, pode alcançar o time italiano ainda nesta terça. O Salzburg é o terceiro, com três pontos.