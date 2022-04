Bayern de Munique goleia Freiburg e garante liderança isolada por mais uma rodada

Da Redação

O Bayern de Munique está cada vez mais perto de conquistar o décimo título seguido do Campeonato Alemão. Um passo importante foi dado neste sábado, com uma goleada por 4 a 1 sobre o Freiburg, em jogo válido pela 29ª rodada, no Europa-Park Stadium. Assim, o time bávaro se mantém na liderança, com 66 pontos, em um momento no qual restam seis rodadas para o fim da liga nacional.

O time mais perto do Bayern é o Borussia Dortmund, que está em segundo, com 57 pontos, e joga ainda neste sábado, portanto pode diminuir a diferença. Se o líder tivesse perdido, a vantagem para os aurinegros, no momento de nove pontos, poderia ter caído para três. Os dois times vão se encontrar em confronto direto no dia 23 de abril, em jogo válido pela 31ª rodada, no que pode ser uma espécie de final se os bávaros tropeçarem nas duas próximas partidas.

O jogo deste sábado ficou marcado por um episódio bastante incomum em sua reta final: o Bayern chegou a jogar alguns segundos com 12 jogadores em campo, por volta dos 40 minutos do segundo tempo. Isso ocorreu porque Sabitzer saiu do banco de reservas e entrou em campo, conforme substituição definida pelo técnico Julian Naglesmann, mas Coman, o substituído, continuou no gramado. Ao notar a confusão, o árbitro parou o jogo para que ele saísse.

Antes disse, o time de Munique viveu um jogo de seca do artilheiro Robert Lewandowski, mas os gols do polonês não fizeram falta. Depois de um primeiro tempo sem gols, Goretzka abriu o placar nos minutos iniciais da etapa final e Petersen empatou para o Freiburg. Então, Gnabry devolveu a vantagem aos bávaros. Coman e seu substituto, Sabitzer, garantiram a goleada.

OUTROS JOGOS - Terceiro colocado, mas 15 pontos atrás do Bayern de Munique, o Bayer Leverkusen também foi a campo nesta manhã e venceu o Hertha Berlim por 2 a 1, resultado que o levou aos 51 pontos e complicou a vida da equipe berlinense, vice-lanterna, com 26 pontos. Em outras partidas do dia, Bielefeld e Stuttgart empataram por 1 a 1, enquanto Frankfurt e Furth não saíram do 0 a 0. Já o Bochum bateu o Hoffenheim por 2 a 1.