Bayern de Munique empata com o RB Leipzig na retomada do Campeonato Alemão

Após um período de pausa mais longo do que o adotado por outras grandes ligas europeias, o Campeonato Alemão voltou a ser disputado nesta sexta-feira, com apenas um jogo. O líder Bayern de Munique, que vivia uma série de seis vitórias na liga nacional e dez na temporada antes da parada para a Copa do Mundo, ficou no empate por 1 a 1 com o RB Leipzig, na Red Bull Arena.

O time comandado por Julian Nagelsmann continua na primeira colocação, com 35 pontos, e está invicto há 15 jogos na soma de todos os campeonatos, mas pode ver o segundo colocado Freiburg, dono de 30 pontos, se aproximar. O Leipzig, sem perder há 14 partidas, nove delas no Alemão, está em terceiro lugar, com 29.

A partida foi a primeira de Yan Sommer como goleiro do Bayern de Munique. Titular da Suíça na Copa do Mundo do Catar, ele deixou o Borussia Mönchengladbach após oito anos e meio para reforçar o time bávaro, que estava atrás de um nome para suprir a ausência de Manuel Neuer, desfalque até o final da temporada em razão de um fratura na perna sofrida em um acidente de esqui.

Além de Neuer, o Bayern retomou a disputa da liga nacional sem outros jogadores renomados. O atacante Mané, que perdeu a chance de jogar a Copa do Mundo pelo Senegal por causa de uma lesão sofrida em novembro, ainda não foi liberado para voltar a jogar. Outra baixa é Lucas Hernández, submetido a uma cirurgia após romper o ligamento cruzado anterior do joelho direito durante o Mundial do Catar, enquanto defendia a França.

Em um primeiro tempo sem grandes oportunidades para Yann Sommer mostrar suas qualidades debaixo da travessão, os bávaros foram econômicos na criação de jogadas ofensivas, mas tiveram efetividade. Goretzka chegou a marcar aos 32 minutos, mas o gol foi anulado pois De Ligt estava em posição irregular na origem da jogada. Quem tirou o zero do placar foi Choupo-Moting, aos 37, ao aproveitar excelente cruzamento de Gnabry e completar para a rede .

O RB Leipzig buscou o empate logo no início da etapa final, aos sete minutos, quando Szoboszlai se jogou de peixinho na bola e Halstenberg, dentro da pequena área, desviou para gol. O restante da partida foi de pouco emoções, que se concentraram nos minutos finais. A virada do Leipzig quase saiu nos acréscimos, em um chute de Laimer que passou raspando no travessão. Muller, que entrou no segundo tempo, teve boa chance no último lance, mas chutou para fora.