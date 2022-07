Bayern de Munique confirma acordo verbal com Barcelona para venda de Lewandowski

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O presidente do Bayern de Munique, Herbert Hainer, confirmou na manhã deste sábado que o clube bávaro possui um acordo com o Barcelona para vender o atacante polonês Robert Lewandowski. A confirmação foi feita durante apresentação oficial do time alemão na Allianz Arena, que também foi marcada pelo anúncio da renovação de contrato de Serge Gnabry até 2026.

continua após publicidade .

"Temos um compromisso verbal com o Barcelona. É bom para ambos os lados que tenhamos clareza. Robert é um jogador muito merecedor, ele ganhou tudo conosco. Somos incrivelmente gratos a ele", afirmou o presidente do time de Munique.

O acordo do Barcelona por Lewandowski foi divulgado na sexta-feira, após cerca de dois meses de negociações. O jogador havia revelado desejo de deixar o time alemão ao fim da temporada e o Bayern até tentou dificultar a saída do atleta. O clube havia feito três treinos nesta semana e a mídia alemã confirmou que o atacante, principal jogador do Bayern nas últimas temporadas, chegou atrasado em todos eles.

continua após publicidade .

A informação é de que o Barcelona precisará desembolsar cerca de 50 milhões de euros, aproximadamente R$ 272,5 milhões, pela transferência. O contrato deverá ter duração de três temporadas. Lewandowski marcou 312 gols em 384 partidas no Campeonato Alemão por Bayern e Borussia Dortmund. Na última temporada, foi artilheiro da Liga pela sétima vez, com 35 gols em 34 jogos.

Diretor-executivo do time alemão, o ex-goleiro Oliver Kahn, que havia descartado a transferência anteriormente, foi mais um a confirmar o acordo nesta manhã. O alemão disse que a situação mudou fundamentalmente nos últimos meses e que o contrato está pendente. Kahn ainda exaltou o reforço do senegalês Sadio Mané, que esteve na apresentação oficial do time neste sábado.

Aos 27 anos, o alemão Serge Gnabry chegou a um acordo para seguir no Bayern, onde já está há cinco anos. O atacante se firmou no time titular e se tornou um jogador importante do clube nas últimas temporadas. A renovação foi bastante celebrada pelos diretores do time.

continua após publicidade .

"Quando tem a bola, ele é incrível. Com ele, Sadio Mané, Thomas Müller, Kingsley Coman, Leroy Sané e Jamal Musiala, o Bayern tem excelentes opções no campo de ataque", afirmou o presidente Heiner sobre Gnabry. O jogador revelou estar muito contente por ter chegou a uma conclusão e disse ter pensado muito no que deseja como jogador para os próximos anos.

Montagem do elenco no Barcelona

O time do Barcelona viaja neste sábado para os Estados Unidos, onde fará pré-temporada. Lewandowski poderá se juntar aos novos companheiros após exames médicos e assinatura de contrato. Com problemas em seu visto, o técnico Xavi Hernández não conseguiu viajar para o país da América do Norte e chegará depois dos jogadores.

continua após publicidade .

O Barcelona já acertou com três reforços até o momento: o brasileiro Raphinha, o meio-campista Franck Kessié e o zagueiro Andreas Christensen. O time também anunciou nesta semana a renovação de contrato de Ousame Dembele. Christensen chegou do Chelsea, onde o Barcelona tem outros alvos, o zagueiro César Azpilicueta e o lateral Marcos Alonso.

O time de Xavi também deverá trabalhar em uma lista de dispensas. O goleiro brasileiro Neto, os zagueiros Samuel Umtiti e Óscar Mingueza, o meio-campista Riqui Puig e o atacante Martin Braithwaite ficaram de fora da lista do clube para a pré-temporada, que contou com alguns jovens das categorias de base. O meio-campista holandês Frankie De Jong atualmente negocia com o Manchester United.