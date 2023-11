Bayern dá vexame, perde para time da 3ª divisão e é eliminado da Copa da Alemanha

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por (via Agência Estado)

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O Saarbrücken, time da terceira divisão, conseguiu um resultado histórico ao vencer o Bayern de Munique por 2 a 1 nesta quarta-feira, de virada, e eliminar o gigante alemão da Copa da Alemanha ainda na segunda fase da competição. O gol que decretou o triunfo foi marcado nos acréscimos do segundo tempo.

continua após publicidade

Classificado para as oitavas de final da competição, o time do técnico Rudiger Ziehll agora vai aguardar pelo sorteio para conhecer o seu adversário nas oitavas de final do torneio. Os jogos da próxima etapa estão previstos para os dias cinco e seis de dezembro.

Após o vexame de ser eliminado por uma equipe do interior da Alemanha, resta ao Bayern de Munique voltar as suas atenções para o Campeonato Alemão, que tem o Bayer Leverkusen como líder isolado com 25 pontos.

continua após publicidade

Mesmo jogando fora de casa, e sob forte pressão da torcida, o Bayern logo abriu vantagem no placar. Thomas Müller mostrou o oportunismo de sempre e estufou a rede do adversário aos 16 minutos com um belo chute de pé direito.

O gol não abalou o Saarbrücken e a partida logo ficou equilibrada. Diante da pressão, o empate acabou saindo nos acréscimos do primeiro tempo. Laimer perdeu a bola e Boeder fez boa jogada pela direita. Ele fez a assistência para Patrick Sontheimer mostrar seu oportunismo na área e empatar o jogo transformando o estádio em um caldeirão.

O segundo tempo foi de mais pressão por parte dos donos da casa. Utilizando as jogadas pelo lado do campo e também os cruzamentos, o Saarbrücken seguiu a sua postura ofensiva, dominou o meio-campo e controlou o ritmo do jogo.

continua após publicidade

Somente a partir dos 30 minutos o panorama mudou e a equipe de Munique voltou a se fazer presente no ataque. Em duas finalizações da entrada da grande área, Coman quase marcou. No segundo arremate, ele obrigou o goleiro Schreiber a fazer uma linda defesa. Aos 44 minutos, Müller teve a chance de definir a partida em lance na pequena área, mas novamente o goleiro do Saarbrücken fez a diferença.

Quando tudo indicava que a partida iria para a prorrogação, o Saarbrücken conseguiu encaixar um último contra-ataque. Em jogada em profundidade pelo lado direito, a bola encontrou Marcelo Gaus, que chutou rasteiro e conseguiu fazer o gol da virada de 2 a 1 e da classificação.

Também pela Copa da Alemanha, o Borussia Dortmund fez valer o mando de casa e conseguiu confirmar o seu favoritismo ao derrotar o Hoffenheim por 1 a 0 nesta quarta-feira. O gol da vitória foi marcado por Marco Reus.

continua após publicidade

Os primeiros 45 minutos foram bem movimentados. Destaque da equipe, Marco Reus escorou um passe de Bynce-Gittens e fez 1 a 0 ao final do primeiro tempo. Na etapa final, o ritmo caiu e o Borussia tratou de administrar a vantagem para obter a vitória e garantir a sua permanência na competição.

Já o Bayer Leverkusen visitou e derrotou o Sandhaousen por 5 a 2 em um jogo bastante disputado. O primeiro tempo teve apenas o gol de Palacios. Já na volta do intervalo, a rede não parou de balançar. Ehlich empatou para os mandantes e Jonathan Tah voltou a deixar a equipe de Leverkusen na frente. A nova igualdade foi decretada por Ben Balla: 2 a 2. Os gols que definiram o triunfo do Bayer aconteceram no fim da segunda etapa com Hlozek e Amini Adli (duas vezes).

Nos outros jogos da rodada, o Paderbon visitou o Freiburg e venceu os anfitriões por 3 a 1. O Kiel recebeu o Magdeburg e garantiu a vaga nos pênaltis (4 a 3) após empate de 2 a 2 no tempo normal e na prorrogação. O Hertha segue na competição após a vitória de 3 a 0 sobre o Mainz. O Frankfurt derrotou o Viktoria Koln por 2 a 0.