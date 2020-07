Bayern bate Eintracht Frankfurt e vai em busca do 20.º título da Copa da Alemanha

Continua após publicidade

O Bayern de Munique garantiu vaga na final da Copa da Alemanha, nesta quarta-feira, ao derrotar o Eintracht Frankfurt, por 2 a 1, na Allianz Arena. Com o resultado, o time da Bavária vai enfrentar na decisão o Bayer Leverkusen, que eliminou o Saarbrücken, dia 4 de julho, no Estádio Olímpico de Berlim.

Campeão em 19 oportunidades da Copa da Alemanha, o Bayern começou a partida em alta velocidade e em 12 minutos de jogo já havia acumulado quatro grandes oportunidades para abrir o placar.

O primeiro gol não demorou a surgir e foi marcado pelo croata Ivan Perisic, em uma bonita cabeçada, aos 14 minutos. O Bayern poderia ter decidido o jogo na primeira etapa, pois conseguiu criar no mínimo mais cinco boas oportunidades.

O castigo veio no segundo tempo. Em uma das raras vezes em que chegou perto da meta do goleiro Neuer, o Eintracht Frankfurt conseguiu o empate com Danny da Costa, após falha da zaga do Bayern, aos 25 minutos.

A superioridade do Bayern era muito grande e o gol da vitória não demorou a sair, mas precisou do VAR para corrigir o erro do assistente, que marcou erroneamente impedimento de Alphonso Davies. O camisa 19 fez assistência para Robert Lewandowski garantir o gol decisivo, aos 29 minutos.

Além de disputar o título da Copa da Alemanha, o Bayern está muito próximo de se sagrar campeão alemão pela oitava vez consecutiva. A quatro jogos do final da competição, o time soma 70 pontos, sete a mais que o Borussia Dortmund.