Bayern anuncia contratação do zagueiro prodígio De Ligt após três anos de espera

Com enorme euforia, a diretoria do Bayern de Munique anunciou nesta terça-feira a contratação do prodígio zagueiro holandês Matthijs de Ligt, de somente 22 anos, e nos planos da diretoria bávara desde 2019. O jovem assinou contrato até 2027.

De Ligt é o mais jovem estreante da seleção holandesa desde 1945. Em 2017, com somente 17 anos, defendeu o país pela primeira vez. Um ano mais tarde, por sua liderança em campo, bateu outro recorde ao se tornar o jogador mais novo a assumir a faixa de capitão do Ajax, clube no qual foi revelado.

Sua ascensão meteórica o colocou nos planos de muitos clubes europeus, entre eles o Bayern, já em 2019. Mas ele optou por se transferir para a Juventus e somente agora aceitou trocar os italianos pelo clube alemão.

"Bem-vindo, Matthijs de Ligt. O jogador de 22 anos chega ao FC Bayern vindo da Juventus de Turim e reforça a defesa dos campeões alemães. Apesar da pouca idade, o zagueiro já tem bastante experiência e é considerado um defensor completo. Como quase ninguém de sua idade, ele combina um físico enormemente forte e um excelente jogo de construção", elogiou o Bayern.

Com apenas 22 anos, o defensor já tem a experiência de 38 jogos pela Holanda, 29 jogos na Liga dos Campeões e 164 jogos da primeira divisão entre seu país e a Itália, números destacados pelo Bayern em sua chegada. Ele assume a camisa 4 bávara que um dia já foi de Beckenbauer e estava vaga com a saída de Süle para o Borussia Dortmund.

Em sua chegada a Munique, o clube o levou para um passeio pela cidade e De Ligt viu muitas semelhanças com a Holanda, dizendo-se em casa. "A cidade é muito bonita, vi muito verde, belos parques. É muito estruturada, gosto muito disso. É um pouco como a Holanda e me sinto um pouco em casa."