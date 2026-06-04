Bayer Leverkusen recua por Filipe Luís e acerta com ex-treinador do Toulouse

Depois de sondar diferentes nomes no mercado, entre eles o brasileiro Filipe Luís, o Bayer Leverkusen definiu seu novo treinador para a próxima temporada. O clube alemão anunciou nesta quinta-feira a contratação do espanhol Carles Martínez Novell, que comandou o Toulouse nas últimas três temporadas.

A negociação com Filipe Luís chegou a avançar internamente no clube, mas o fato de o ex-lateral ainda não possuir a licença UEFA Pro - exigida para treinar equipes nas principais competições europeias - pesou contra um desfecho positivo. A situação acabou travando o acordo e abriu caminho para o Leverkusen fechar com o espanhol. Segundo a imprensa europeia, o cenário também aproximou o brasileiro do Monaco, que aparece como destino mais provável neste momento.

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Com a definição, o Bayer aposta em um perfil de treinador jovem e de forte trabalho de formação. Martínez Novell, de 42 anos, construiu sua carreira na base do Barcelona, passando pela tradicional La Masia, e também acumulou experiência internacional no futebol do Catar e na seleção sub-20 do Kuwait antes de chegar ao futebol francês.

No Toulouse, o espanhol assumiu inicialmente funções de metodologia e depois foi promovido ao comando técnico em 2023. No período, manteve a equipe em posições intermediárias na Ligue 1 e chegou a conduzir o clube à sua melhor campanha em uma década, além de participação na fase eliminatória da Liga Europa.

O diretor esportivo do Leverkusen, Simon Rolfes, destacou a escolha baseada em perfil de jogo e desenvolvimento de atletas. "Consideramos cuidadosamente qual treinador seria o mais adequado para a próxima fase de desenvolvimento do Bayer. Carles Martínez desenvolveu com sucesso inúmeros jovens jogadores em Toulouse. Ele traz experiência da base do Barcelona e princípios claros de trabalho", afirmou.

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O treinador assinou contrato válido até o fim da temporada 2027/28 e chega com a missão de dar continuidade ao projeto esportivo do clube, que disputará a Liga Europa após terminar a Bundesliga em sexto lugar.