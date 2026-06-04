Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
ESPORTES

Bayer Leverkusen recua por Filipe Luís e acerta com ex-treinador do Toulouse

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 04.06.2026, 19:43:00 Editado em 04.06.2026, 19:53:40
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Depois de sondar diferentes nomes no mercado, entre eles o brasileiro Filipe Luís, o Bayer Leverkusen definiu seu novo treinador para a próxima temporada. O clube alemão anunciou nesta quinta-feira a contratação do espanhol Carles Martínez Novell, que comandou o Toulouse nas últimas três temporadas.

A negociação com Filipe Luís chegou a avançar internamente no clube, mas o fato de o ex-lateral ainda não possuir a licença UEFA Pro - exigida para treinar equipes nas principais competições europeias - pesou contra um desfecho positivo. A situação acabou travando o acordo e abriu caminho para o Leverkusen fechar com o espanhol. Segundo a imprensa europeia, o cenário também aproximou o brasileiro do Monaco, que aparece como destino mais provável neste momento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Com a definição, o Bayer aposta em um perfil de treinador jovem e de forte trabalho de formação. Martínez Novell, de 42 anos, construiu sua carreira na base do Barcelona, passando pela tradicional La Masia, e também acumulou experiência internacional no futebol do Catar e na seleção sub-20 do Kuwait antes de chegar ao futebol francês.

No Toulouse, o espanhol assumiu inicialmente funções de metodologia e depois foi promovido ao comando técnico em 2023. No período, manteve a equipe em posições intermediárias na Ligue 1 e chegou a conduzir o clube à sua melhor campanha em uma década, além de participação na fase eliminatória da Liga Europa.

O diretor esportivo do Leverkusen, Simon Rolfes, destacou a escolha baseada em perfil de jogo e desenvolvimento de atletas. "Consideramos cuidadosamente qual treinador seria o mais adequado para a próxima fase de desenvolvimento do Bayer. Carles Martínez desenvolveu com sucesso inúmeros jovens jogadores em Toulouse. Ele traz experiência da base do Barcelona e princípios claros de trabalho", afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O treinador assinou contrato válido até o fim da temporada 2027/28 e chega com a missão de dar continuidade ao projeto esportivo do clube, que disputará a Liga Europa após terminar a Bundesliga em sexto lugar.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Bayer Leverkusen Filipe Luís Futebol
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV