Bayer Leverkusen atropela Werder Bremen e reassume a liderança do Alemão; Dortmund vence

O Bayern de Munique não terá vida fácil na busca por mais um título do Campeonato Alemão. Neste sábado, a equipe bávara voltou a ser ultrapassada pelo Bayer Leverkusen, que atropelou o Werder Bremen, no Weserstadion, em Bremen, por 3 a 0. Ainda pela 12ª rodada, o Borussia Dortmund retornou ao G-4 ao derrotar o Borussia Mönchengladbach por 4 a 2, no Westfalenstadion.

Ainda invicto, o Bayer Leverkusen conquistou a sua 11ª vitória em 12 jogos no Campeonato Alemão e é o líder com 34 pontos, dois a mais do que o Bayern de Munique. Stuttgart e Borussia Dortmund completam o G-4, o segundo chegou aos 24 com a vitória sobre o Borussia Mönchengladbach.

Apesar de jogar fora de casa, o Leverkusen não quis dar qualquer chance ao adversário. O líder do campeonato saiu na pressão logo de cara e abriu o placar, aos nove minutos, com um gol contra de Deman. Antes do intervalo, ainda fez mais um, aos 42, com Frimpong, com uma bela finalização de dentro da área.

No segundo tempo, o Leverkusen administrou o resultado e fez o terceiro com Grimaldo, aos 30. No fim, o Werder Bremen teve o seu melhor momento na partida e chegou a colocar uma bola na trave com Njinmah, nada que pudesse impedir a derrota, que o deixa em 12º lugar, com 11 pontos.

DORTMUND VENCE JOGO COM SEIS GOLS GOLS

Dortmund e Mönchengladbach fizeram um jogo eletrizante neste sábado. O time visitante começou com tudo e foi logo abrindo 2 a 0 de vantagem, com gols de Reitz e Manu Koné. Mas os mandantes não recuaram e buscaram a virada ainda no primeiro tempo, com Sabitzer, Füllkrug e Bynoe-Gittens.

Após um primeiro tempo espetacular, as equipes caíram de produção. O Dortmund aproveitou, então, para fechar sua defesa e conseguiu marcar mais um, com Malen, e anular os contragolpes do Mönchengladbach, que acabou caindo para o 11º lugar, com 13 pontos.

MAIS JOGOS

Ainda neste sábado, o RB Leipzig caiu para o quinto lugar, com 23 pontos, ao ser derrotado, em casa, pelo Wolfsburg, que encostou na zona de classificação ao subir para o oitavo lugar, com 16.

Já Union Berlin (17º) ficou no empate por 1 a 1 com Augsburg, mesmo resultado do confronto entre Freiburg (9º) e Darmstadt (15º).

A rodada será finalizada no domingo com os confrontos entre Heidenheim e Bochum, além de Hoffenheim e Mainz.