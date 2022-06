Bautista se vinga e elimina Medvedev nas quartas em Mallorca; Tsitsipas avança

(via Agência Estado)

Uma semana após ser eliminado por Daniil Medvedev no ATP de Halle, Roberto Bautista Agut se vingou do número 1 do mundo e aumentou sua recente freguesia sobre o oponente. O espanhol avançou sem sustos nas quartas de final do ATP de Mallorca, por 6/3 e 6/2, ganhando pela quarta vez do russo nos últimos cinco encontros.

"Tive que jogar muito bem para vencer o Daniil. Ele é o número 1, o último campeão aqui em Mallorca. Ele acabou de me bater há alguns dias. Joguei uma partida realmente competitiva", festejou Bautista Agut em sua entrevista na quadra. "Estava mais convencido com o meu jogo hoje, batendo forte, muito sólido. Acho que fiz uma partida muito boa", afirmou.

Bautista revelou que para superar o russo, se faz necessária muita confiança. Em sua visão, se deixar o oponente dominar o jogo, a derrota se torna inevitável.

"Você precisa estar muito confiante de que você pode fazer isso. Na semana passada eu estava um pouco longe", disse. "Hoje, eu estava com muita confiança. Eu sabia que, se jogasse uma boa partida, teria minhas chances, e consegui."

Em busca de seu segundo título na temporada, agora o espanhol encara o suíço Antoine Bellier, que derrotou o holandês Tallon Griekspoor, de virada, por 5/7, 7/6 (7/5) e 6/2.

A outra semifinal terá Stefanos Tsitsipas, número 6 do mundo, diante do francês Benjamin Bonzi, que passou pelo alemão Daniel Altmaier, por 6/3 e 6/4. O grego teve trabalho diante do americano Marcos Giron nas quartas de final, avançando com triunfo no terceiro set após 2h35 de batalha. Fez 7/6 (7/5), 4/6 e 6/3.