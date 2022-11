Bauermann crê em vaga e recorre à calculadora: 'Matematicamente temos chance'

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O empate diante do Avaí praticamente tirou do Santos a chance de conseguir uma vaga para a Libertadores do ano que vem. O zagueiro Eduardo Bauermann, no entanto, não quis jogar a toalha e disse que time precisa se manter motivado para as duas rodadas que restam.

continua após publicidade .

"Acho que matematicamente a gente ainda tem chances de classificação para a Libertadores. Vamos continuar buscando esse objetivo nessas duas rodadas que restam. A gente não vai desistir", afirmou o zagueiro após a partida.

No jogo, o Santos abriu o placar logo no início dando a impressão de que conseguiria a vitória sem maiores sustos. No decorrer do confronto, no entanto, o time diminuiu o ritmo e acabou sofrendo o empate no início do segundo tempo.

continua após publicidade .

Autor do gol em Barueri, Marcos Leonardo lamentou a queda de ritmo que permitiu a reação da equipe catarinense. "O nosso gol saiu cedo, mas o time diminuiu a intensidade e parou de incomodar a defesa deles", falou o atacante.

Restando duas rodadas para o fim da competição, o Santos vai precisar de um aproveitamento de 100% e ainda de uma combinação de resultados para tentar terminar o Brasileiro entre os oito melhores colocados.

O próximo desafio é na quinta, contra o Botafogo. O alvinegro carioca também está na briga por um lugar na Libertadores. O jogo vai ser realizado no Rio. A última partida também vai ser um confronto direto. A equipe do técnico Orlando Ribeiro enfrenta o Fortaleza na Vila Belmiro no próximo domingo, pela 38ª rodada da competição.