Barradão faz nova vítima e Vitória elimina o Flamengo na Copa do Brasil

O Vitória conquistou a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil, ao vencer o Flamengo por 2 a 0, na noite desta quinta-feira, no estádio Barradão, em Salvador. Após ter sido derrotado por 2 a 1 no confronto de ida, no Rio de Janeiro, o time baiano precisava de um triunfo por dois gols de diferença para avançar sem a necessidade de penalidades.

Sob o comando de Jair Ventura, a equipe aproveitou o apoio da torcida e a eficiência nas finalizações para superar o oponente, que ostentava uma série de dez partidas sem perder na temporada, transformando os 90 minutos no Barradão em um momento de agonia para as duas partes.

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O resultado coloca o time baiano entre as 16 melhores equipes do torneio nacional, garantindo a continuidade na disputa pela taça e a respectiva premiação financeira por desempenho. Para o Flamengo, a eliminação interrompe o bom momento vivido com o técnico Leonardo Jardim e encerra precocemente a trajetória da equipe carioca nesta edição da competição.

As duas equipes retornam aos gramados no próximo domingo em compromissos válidos pela Série A do Campeonato Brasileiro. O Vitória viaja para enfrentar o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista, em partida agendada para as 18h30.

Já o Flamengo terá outro desafio fora de casa, visitando o Athletico-PR às 19h30. Os times buscam agora manter a regularidade na Série A após o desfecho deste confronto eliminatório que mobilizou as atenções no meio de semana.

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A etapa inicial foi marcada pela rápida resposta imediata dos donos da casa, que igualaram o placar agregado logo aos seis minutos. Erick recebeu a posse e, em um chute de perna esquerda, acertou o ângulo do goleiro Rossi para marcar um golaço e abrir o marcador. Com a vantagem mínima, o Vitória recuou suas linhas e apostou na organização defensiva para conter as investidas flamenguistas.

O time visitante encontrou dificuldades para infiltrar na área adversária, conseguindo criar perigo apenas após os 30 minutos, principalmente com jogadas laterais de Luiz Araújo que exigiram intervenções importantes do goleiro Lucas Arcanjo.

No segundo tempo, o Flamengo intensificou a pressão e acumulou chances reais de empate, incluindo cabeceios perigosos de Carrascal e Bruno Henrique, ambos defendidos por Arcanjo. Contudo, aos 16 minutos, o Vitória ampliou a vantagem em uma jogada de bola parada. Após cobrança curta de escanteio, Erick cruzou na área e, após um desvio parcial de Rossi, o zagueiro Luan Cândido aproveitou a sobra para emendar um voleio que balançou as redes.

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Na reta final, a equipe carioca ainda tentou reduzir a diferença em lances aéreos com Léo Pereira, enquanto Marinho quase marcou o terceiro para o Leão em jogada individual, selando o placar e a classificação baiana.

EMPATE CLASSIFICA FORTALEZA

CRB e Fortaleza empataram, nesta quinta-feira, em Maceió, o que garantiu o time cearense nas oitavas de final da Copa do Brasil, No primeiro jogo, em casa, o Fortaleza havia vencido por 2 a 1.

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FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 2 X 0 FLAMENGO

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Baralhas (Caíque), Martínez e Zé Vitor;

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Matheuzinho (Tarzia), Erick (Marinho) e Renê (Kayzer). Técnico: Jair Ventura.

FLAMENGO - Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro (Varela); Evertton Araújo, Jorginho e Carrascal (Pedro); Luiz Araújo (Everton Cebolinha), Bruno Henrique e Samuel Lino (Wallace Yan). Técnico: Leonardo Jardim.

GOLS - Erick aos 8 minutos do 1º tempo e Luan Cândido aos 16 do 2º.

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CARTÕES AMARELOS - Diego Tarzia, Varela e Carrascal.

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

RENDA - R$ 1.100.959,00.

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PÚBLICO - 30.793 torcedores.

LOVAL - Barradão, em Salvador (BA).