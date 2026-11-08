Barcelona vira sobre o Atlético de Madrid, com 2 gols de Fermín, e abre vantagem sobre o rival
O Barcelona consolidou sua liderança em LaLiga ao vencer, de virada, o Atlético de Madrid por 2 a 1 neste domingo no Metropolitano, estádio do rival. Fermín marcou os dois gols do líder, e Giuliano Simeone abriu o placar. O Barcelona vai para a pausa provocada pela Data Fifa com 33 pontos em 12 rodadas, contra 30 do Real Madrid e 28 do Atlético.
O atacante argentino Julian Alvarez, que despertou a ira da torcida do Atlético ao antes do início da temporada expressar o desejo de deixar o time e se transferir para o Barcelona, demonstrou disposição, se apresentando para o jogo, buscando as finalizando e foi o responsável pela assistência do gol do time da casa, mas desperdiçou duas grandes chances que poderiam mudar a história do jogo.
O clássico teve um primeiro tempo eletrizante com as duas equipes buscando o ataque. O Atlético começou melhor e, ainda antes dos 8 minutos, já tinha desperdiçado uma grande chance com Julian Alvarez cara a cara com Joan Garcia e na sequência acertou o travessão. O Barcelona respondeu na sequência também finalizando no travessão.
Em uma jogada iniciada com a inversão de lado de Alex Baena no campo de defesa, o Atlético partiu para o ataque em velocidade. Julian Alvarez foi acionado pela esquerda e cruzou com perfeição para Giuliano Simeone, que surgiu livre no centro da área para marcar o primeiro gol do jogo aos 10.
O time do técnico Diego Simeone usou com bastante eficiência as inversões de campo e criava suas principais jogadas de ataque pela esquerda. Na defesa, o Atlético atuava de maneira compacta, dando pouco espaço para o Barcelona, que tentava construir chances, mas as finalizações eram bloqueadas ou saíam mascadas pelo sólido esquema rival.
Lamine Yamal, vigiado de perto por Grimaldo e por vezes sofrendo com a marcação dupla de Baena, conseguia achar espaço e criava jogadas de perigo para o Barcelona. Artilheiro de LaLiga, Raphinha sofria com a forte marcação.
Os mandantes procuravam congestionar o corredor central para dificultar as ações do Barcelona, mas foi justamente por essa faixa do campo que nasceu o gol de empate aos 45. Pedri avançou e tocou para Fermin, que tentou acionar Bernal pela esquerda. A zaga do Atlético cortou, mas a bola voltou para Fermin, que foi rápido na finalização, cruzada, sem chance para o goleiro Oblak.
Na segunda etapa, a compactação do Atlético perdeu efetividade e o Barcelona aproveitou. Yamal aproveitou o espaço deixado pelo rival e acionou Fermín dentro da área. O meia de 23 anos bateu cruzado para marcar seu segundo gol no jogo. Na comemoração, Yamal e Fermin apontaram um para o outro, e as categorias de base do Barcelona foram decisivas no clássico.
Além de proporcionar mais espaço ao Barcelona, o Atlético também não conseguiu repetir o desempenho ofensivo do primeiro tempo. A melhor chance do time da casa foi de Julian Alvarez, que tocou por cima do gol logo no início da etapa final. Raphinha ainda teve uma chance em cobrança de falta aos 49, mas mandou por cima do gol de Oblak.