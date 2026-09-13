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Barcelona vence Levante por 4 a 2 e mantém 100% de aproveitamento em La Liga

Escrito por Andreza Galdeano (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Barcelona venceu o Levante por 4 a 2 neste domingo, pela quinta rodada de La Liga, e manteve o início perfeito na competição. Espart abriu o placar, Lamine Yamal marcou duas vezes, e Romero e Brugué descontaram para o time da casa. Quando o Levante ameaçava buscar o empate após diminuir para 3 a 2, Adeyemi marcou um golaço aos 47 minutos e desafogou a equipe catalã.

O Barcelona precisou de apenas quatro minutos para abrir o placar. Depois de uma longa sequência de passes, Espart apareceu dentro da área e finalizou, colocando a bola no canto. Foi o primeiro gol profissional do jovem jogador pelo clube. Aos 11, Yamal quase ampliou após ganhar uma disputa, driblar o goleiro e finalizar mesmo sem muito ângulo, mas Maty Ryan fez a defesa.

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O Levante passou a encontrar espaços e levou perigo em duas oportunidades. Aos 14 minutos, Ratkov recebeu após um erro na saída de bola do Barcelona, mas teve o chute bloqueado por Cubarsí. Dois minutos depois, o atacante tentou novamente de fora da área e obrigou Joan García a fazer uma boa defesa. Aos 18, porém, o Barcelona voltou a mostrar eficiência. Fermín avançou pelo meio e encontrou Raphinha com um passe em profundidade. O brasileiro driblou o goleiro, ficou sem ângulo para finalizar e rolou para Yamal, que completou para o gol vazio.

O Levante cresceu na reta final do primeiro tempo e passou a explorar principalmente as jogadas pelas laterais e os cruzamentos. O Barcelona teve dificuldades para trocar passes perto da área e diminuiu o ritmo. Na volta do intervalo, porém, Yamal sofreu pênalti de Mandi e o próprio atacante cobrou forte, no alto, para fazer 3 a 0 aos dois minutos.

O Levante teve chances para reagir antes de finalmente marcar. Aos 9 minutos, após uma cobrança longa de Joan García que acertou Rodri nas costas, Brugué ficou com a bola e tentou de fora da área, mas mandou por pouco. Romero também teve duas oportunidades: na primeira, recebeu livre e Christensen salvou em cima da linha; na segunda, Joan García defendeu. Aos 33, porém, Espart errou o passe dentro da área do Barcelona e deixou Romero livre na cara do gol. O centroavante bateu forte e diminuiu. Aos 42, Brugué fez uma grande jogada pela esquerda, deu uma caneta em Bernal e entrou na área. Joan García defendeu o primeiro chute, mas o atacante pegou o rebote e fez o segundo do Levante.

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A pressão da equipe da casa aumentou, mas o Barcelona encontrou espaço para matar o jogo. Aos 47 minutos, Adeyemi recebeu pela esquerda, cortou para o meio, deixou três marcadores para trás e acertou um belo chute para fazer 4 a 2. O golaço aliviou a tensão do Barcelona, que conseguiu confirmar a vitória fora de casa e garantir a liderança isolada após vencer seus cinco jogos na competição.

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Barcelona Futebol La Liga Levante
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