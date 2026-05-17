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Barcelona vence Betis com 2 gols de Raphinha na despedida de Lewandowski no Camp Nou

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 17.05.2026, 18:52:00 Editado em 17.05.2026, 19:04:00
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A despedida do atacante polonês Lewandowski dos torcedores do Barcelona e do Camp Nou fez jus ao retorno do clube catalão ao seu estádio neste ano. O time do técnico Hansi Flick venceu o Bétis por 3 a 1, com 2 gols do brasileiro Raphinha, neste domingo pela 37ª e penúltima rodada da La Liga.

O campeão Barcelona coroou seu segundo título espanhol seguido com um aproveitamento perfeito em casa. Foram 19 vitórias em 19 jogos em casa. Agora, o clube catalão encerra a campanha enfrentando o Valencia, no Mestalla, no sábado.

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Além da despedida de Lewandowski, o jogo marcou o retorno do brasileiro Raphinha ao time titular após sua lesão na coxa. O atacante comandou o Barcelona com dois gols, um cobrando falta no primeiro tempo e o segundo com uma finalização precisa na segunda etapa. O brasileiro não marcava havia 2 meses, quando conseguiu o triplete na vitória por 5 a 2 sobre o Sevilla, em março.

O português Cancelo marcou um golaço de fora da área aos 29 minutos do segundo tempo e brecou uma possível reação do Betis, que diminuiu o placar para 2 a 1 com um pênalti convertido por Isco cinco minutos antes.

Lewandowski também começou entre os titulares e usou a braçadeira de capitão, mas não conseguiu marcar. Substituído aos 40 minutos do segundo tempo, o polonês demonstrou muita emoção ao deixar o campo aplaudido de pé pela torcida que exibia cachecóis e cartazes com agradecimento ao jogador de 37 anos, que chegou ao Barcelona em 2022. Após o fim da partida, os jogadores do Barcelona cercaram o polonês e o arremessaram para o alto.

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