Barcelona usará logo do rapper Drake em uniforme no clássico com o Real Madrid

Conhecido historicamente por ter aversão a divulgar marcas em seus uniformes, o Barcelona deu mais um passo para enterrar de vez essa fama. Nesta sexta-feira, o clube espanhol anunciou que vai estampar em sua camisa uma grande coruja, logo da gravadora do rapper canadense Drake, para o clássico com o Real Madrid, no domingo, pelo Campeonato Espanhol.

O destaque para a marca de Drake é resultado de uma parceria entre o clube catalão e o Spotify, um dos principais patrocinadores do time. A empresa decidiu fazer uma homenagem ao rapper no uniforme do Barça porque o canadense se tornou o primeiro a atingir 50 bilhões de reproduções no aplicativo de streaming.

"O Spotify concedeu o espaço privilegiado da camisa como parte da parceria com o clube. É parte de uma das ações que as duas marcas vão fazer em busca de experiências inovadoras para os fãs do futebol, ao mesmo tempo em que busca ajudar a alcançar novas audiências através da música", afirmou o Barcelona, em comunicado.

O clube indicou que ações semelhantes serão feitas em outros jogos, na sequência da temporada. Barcelona e Spotify selaram acordo de patrocínio na temporada passada. A parceria é válida por 12 anos e inclui até os "naming rights" do Camp Nou, além de estampar a marca no uniforme dos times masculino e feminino do clube. De acordo com a imprensa espanhola, o valor do acordo se aproxima de 400 milhões de euros (cerca de R$ 2,05 bilhões).

Os acordos de patrocínio feitos pelo time catalão na última década encerraram uma tradição de 112 anos do clube sem receber pagamento para estampar marcas em sua camisa. Tudo mudou em 2011, quando o Barça, novamente em situação financeira delicada, acertou contrato de patrocínio com a Qatar Foundation.

Antes do acordo, o clube espanhol estampou ao longo de 15 anos o logo da Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) como principal destaque em sua camisa.