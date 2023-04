Barcelona traça plano para retorno de Messi, mas tem obstáculo financeiro, diz jornal

(via Agência Estado)

Apesar de Lionel Messi estar em lua de mel com a seleção argentina pela da Copa do Mundo no final de 2022, as coisas não estão tão bem no Paris Saint-Germain. Desde março, o craque tem sido um alvo dos torcedores do clube francês, recebendo vaias e cobranças dentro de campo - e isso pode estar, aos poucos, minando sua presença por lá. O Barcelona, time pelo qual ele se destacou a nível internacional, já está de olho na possível saída e prepara uma proposta para seu retorno, mas precisa passar por alguns obstáculos financeiros.

Segundo informações do jornal espanhol Sport, os catalães pretendem oferecer um contrato de um ano ao meia-atacante e espera uma rescisão definitiva com o PSG antes de qualquer passo concreto. O grande desafio financeiro para que isso seja viável é acertar com a La Liga um ajuste no teto salarial, que é usado pelo campeonato nacional como equilíbrio financeiro baseado nas receitas e despesas das equipes. Atualmente, o Barcelona está 200 milhões de euros acima do limite e estuda um plano de viabilidade baseado em vendas de jogadores e redução de gastos.

Por enquanto, o que parece mesmo estar se desenhando é saída de Messi do PSG. De acordo com a rádio francesa RMC Sport, o argentino não deve renovar seu contrato para a temporada de 2023-2024 e, apesar de parecer prejudicial para a equipe o fim do trio de craques formado por ele, Neymar, e Mbappé, a diretoria não pensa assim e acredita que seria um bom movimento.

O vice-presidente esportivo do Barcelona, Rafael Yuste, deu sinal verde para as negociações com o ídolo. Para ele, um retorno seria bem visto pela torcida e o final feliz para o drama que atualmente vive. "Adoraríamos que voltasse, e certamente muitos torcedores compartilham das minhas palavras", comentou. "Acho que as histórias na vida devem acabar bem", acrescentou.

Outro grande obstáculo dos catalães é a concorrência, que não poderia ser maior para um jogador desse nível. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, um dos mais conceituados do mercado europeu, o Al-Hilal, da Arábia Saudita, ofereceu mais de 400 milhões de euros (cerca de R$ 2,2 bilhões de reais) anuais para Messi jogar lá. E além do salário astronômico, ele também poderia reeditar a rivalidade com Cristiano Ronaldo, que está no Al-Nassr.

Os cartolas do clube espanhol se reunirão com representantes da La Liga na próxima semana com o objetivo de acertar um possível ajuste do teto salarial para, aí sim, ter condições reais de negociar com o atual melhor do mundo. A próxima temporada do futebol europeu começa em agosto e, até lá, ainda se espera muitos capítulos da nova novela da janela de transferências.