Barcelona tem rejeitado recurso sobre suspensão por 2 jogos de Daniel Alves

O Comitê de Apelação da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF, na sigla em espanhol) negou nesta sexta-feira um recurso do Barcelona contra a suspensão de dois jogos imposta ao lateral-direito brasileiro Daniel Alves. O jogador foi expulso de maneira direta durante o duelo contra o Atlético de Madrid, realizado no último domingo, válido pelo Campeonato Espanhol, devido a uma falta violenta no meia-atacante belga Yannick Carrasco.

Na última quarta-feira, Comitê de Competição da RFEF aplicou o segundo parágrafo do artigo 114.1, do regulamento dos campeonatos que organiza, dando a sanção em dois jogos, que deverá ser cumprida nos duelos do Barcelona contra o Espanyol, neste final de semana, fora de casa, e contra o Valencia, no próximo dia 20, no estádio Camp Nou, em Barcelona.

O Barcelona entrou com recurso alegando discordância com a interpretação realizada pelo órgão sobre o lance faltoso em que Daniel Alves se envolveu. Por isso, pediu um jogo de suspensão. "Não é função do órgão disciplinar, em caso algum, avaliar a aplicação e interpretação das regras do jogo, pois isso é

competência única, exclusiva e definitiva dos árbitros", indicou o Comitê de Apelação.

O órgão ainda destaca que o Barcelona não apresentou qualquer evidência em foto ou vídeo que "quebre o conteúdo da súmula do jogo".

O clube catalão tem 15 dias úteis para apresentar um novo recurso, dessa vez junto ao Tribunal Administrativo do Esporte da Espanha, para tentar evitar a suspensão de dois jogos do lateral-direito brasileiro.