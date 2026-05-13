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Barcelona tem 'faixa carimbada' pelo Alavés e não vai igualar recorde de pontos em La Liga

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 13.05.2026, 18:45:00 Editado em 13.05.2026, 18:55:10
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Três dias depois de conquistar La Liga com vitória sobre o rival Real Madrid, o Barcelona foi derrotado pelo Alavés por 1 a 0 nesta quarta-feira, no Estádio de Mendizorroza, em jogo válido pela 36ª rodada. Com o revés, o time da Catalunha não pode mais chegar a 100 pontos ao final do Campeonato Espanhol, pontuação recorde na história da competição.

Com o título garantido, o técnico Hansi Flick não pôde contar com algumas peças importantes para o duelo desta quarta, como o brasileiro Raphinha, suspenso por acúmulo de cartões amarelos, e Frenkie De Jong, poupado por questões físicas. Já o time da casa, que luta contra o rebaixamento, foi com força máxima a campo e encarou a partida como uma verdadeira decisão.

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Em um primeiro tempo movimentado, Marcus Rashford teve uma grande chance para o Barcelona aos 8 minutos de jogo. Depois de cruzamento de Koundé, o atacante inglês bateu de primeira dentro da grande área, mas errou a pontaria. A resposta do Alavés veio na sequência, aos 12, com Toni Martínez, que arriscou da entrada da área e quase marcou para os donos da casa.

No último lance do primeiro tempo, aos 45 minutos, o atacante Ibrahim Diabate abriu o placar. O marfinense aproveitou sobra da cobrança de escanteio e, mesmo puxado pela camisa pela defesa adversária, chutou forte para balançar as redes.

Na volta do intervalo, o Alavés quase ampliou a vantagem novamente com Diabate, que testou firme para o chão após cruzamento e obrigou o goleiro Szczesny a praticar bela defesa. Sem tanta criatividade no meio-campo, o time catalão tentou o empate a partir de chutes de longa distância, com Marc Bernal e Dani Olmo, mas sem perigo. Mesmo com substituições promovidas por Flick, a equipe catalã não conseguiu chegar ao empate.

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Com o resultado, o Barcelona estacionou nos 91 pontos e perdeu a chance de chegar a 100 pontos e igualar a própria marca da temporada 2012-13 e do Real Madrid em 2011-12, melhores campanhas do torneio. Por outro lado, o Alavés sai da zona do rebaixamento e sobe para a 15ª posição, com 40 pontos, um a mais que o Levante, primeiro dentro do Z-4, com 39. Vale destacar que o Girona, que joga nesta rodada contra o Valencia, nesta quinta-feira, pode ultrapassar os bascos em caso de vitória.

Na antepenúltima rodada de La Liga, o Barcelona enfrenta o Real Betis no próximo domingo, às 16h (horário de Brasília), em casa, no Camp Nou. No mesmo dia, às 14h (horário de Brasília), o Alavés encara o já rebaixado Real Oviedo, no Estádio Carlos Tartiere, em Oviedo.

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