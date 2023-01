Barcelona supera Betis nos pênaltis e decide Supercopa com o Real Madrid

(via Agência Estado)

O Barcelona teve trabalho diante do Real Betis nesta quinta-feira, na semifinal da Supercopa da Espanha, mas conseguiu avançar. Após empate por 1 a 1 no tempo normal e por 2 a 2 no placar final da prorrogação, carimbou a classificação com vitória por 4 a 2 na disputa de pênaltis. O brasileiro Luiz Henrique, ex-Fluminense, infernizou a vida dos barcelonistas e foi um dos grandes nomes da partida, com assistências para os dois gols do Betis.

A primeira assistência do atacante brasileiro foi para Fekir, no segundo tempo, quando o Barça vencia com um gol de Lewandowski anotado na etapa inicial. Já a segunda saiu na prorrogação, para os pés de Morón, responsável por buscar novo empate após gol de Ansu Fati.

O adversário da equipe catalã na final da Supercopa será o rival Real Madrid, que passou pelo Valencia também nos pênaltis, na quarta-feira. O clássico será disputado no domingo,

No duelo desta quinta, o Barcelona teve iniciativa e foi melhor durante os primeiros minutos da etapa inicial. Empurrou o Betis para o campo de defesa, mas não teve muita competência na conclusão dos lances. Pedro chegou a colocar a bola na rede aos 23 minutos, em lance anulado posteriormente pela tecnologia de impedimento semiautomático, que constatou impedimento de Raphinha, autor da assistência.

O gol barcelonista saiu aos 39 minutos, quando Lewandowski ficou com a sobra após ter o chute impedido pela defesa adversário e tentou de novo para abrir o placar. Nesse momento, o jogo já estava mais equilibrado, tanto que o jogo só não terminou empatado graças a excelente defesa de Ter Stagen após finalização do brasieliro Luiz Henrique, ex-Fluminense. Antes do gol de Lewa, o alemão já havia feito outras ótimas intervenções para impedir gols de Rodri Sánchez e Pezzela.

O Barcelona teve oportunidades de ampliar a vantagem no placar, a melhor delas em um chute de Raphinha espalmado por Claudio Bravo. No lance seguinte, aos 30 minutos, Luiz Henrique limpou Alba e Ferrán Torres ao mesmo tempo com um corte na entrada da área e soltou a bola para Fekir marcar. Os dois times criaram chances para voltar a balançar as redes, mas Bravo e Ter Stagen fizeram boas defesas e o jogo foi para a prorrogação.

O técnico Manuel Pellegrini escolheu começar o tempo extra com Loren Morón no lugar de Fekir, e a substituição surtiu efeito. Antes, contudo, Ansu Fati marcou um golaço e colocou a vantagem de 2 a 1 para o Barcelona no placar, aos dois minutos. A respostas foi dada por Morón, que também fez um belo gol, de calcanhar, com assistência de Luiz Henrique.

Após o empate, os dois times se arriscaram pouco, por isso tiverem que definir a classificação na disputa de pênaltis. Perto do final da prorrogação, Guardado, do Betis, foi expulso. Nas penalidades, William Carvalho e Juanmi pararam em Ter Stagen e complicaram o Betis, que só converteu com Willian José e Morón. Lewandowski, Kessié, Ansu Fati e Pedri fizeram pelo Barcelona.