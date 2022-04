Barcelona sofre, mas marca no fim, vence fora e recupera 2º lugar no Espanhol

Da Redação

Em jogo de idas e vindas, o Barcelona sofreu neste domingo, mas conseguiu buscar a vitória sobre o Levante nos instantes finais, no estádio Ciudad de Valência. O Barça saiu atrás no placar, buscou a virada no segundo tempo e, após ceder a igualdade nos minutos finais, anotou gol decisivo aos 47 minutos do segundo tempo para vencer por 3 a 2, pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol.

Com a suada vitória, o time catalão recuperou a segunda posição da tabela, agora com 60 pontos, 12 atrás do líder Real Madrid, que tem um jogo a mais. O Sevilla tem a mesma pontuação do Barça, mas leva desvantagem nos critérios de desempate. Já o Levante é o 19º e penúltimo colocado, cada vez mais perto do rebaixamento, com apenas 22 pontos.

Barcelona e Levante fizeram um primeiro tempo de poucas emoções em Valência. Mas, se os primeiros 45 minutos foram de futebol morno, os últimos contaram com viradas no placar, pênaltis, contestações e gol decisivo no fim.

A equipe da casa voltou melhor do intervalo e abriu o placar aos seis minutos, em cobrança de pênalti de Morales, maior referência do time da casa. Quatro minutos depois, a situação quase complicou de vez para o Barça. Em nova penalidade, Roger Martí bateu mal e parou no goleiro Ter Stegen.

Passado o susto, o Barcelona foi para cima e, apenas três minutos depois, buscou o empate. Dembélé cruzou da direita e Aubameyang escorou de cabeça, sem marcador, na primeira trave. A virada veio aos 17. Após jogada individual de Gavira pela direita, Pedri recebeu na entrada da área e bateu no canto.

A virada parecia ter abatido o time da casa, que "voltou" ao jogo com uma nova penalidade. Melero converteu a cobrança aos 37 minutos. Sem desanimar, o Barcelona foi para cima quase na base do desespero. Aos 47 minutos, Jordi Alba acertou lindo cruzamento na cabeça de Luuk de Jong, que mandou para as redes sozinho na primeira trave.

Mais cedo, a Real Sociedad venceu o Elche por 2 a 1, fora de casa, e manteve o sonho de obter a vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. Com 54 pontos, o time ocupa o sexto lugar, três pontos atrás do Atlético de Madrid, que está em quarto e fecha no momento a zona de classificação.

Ainda neste domingo, o Osasuna venceu o lanterna Alavés por 1 a 0, mesmo placar da vitória do Espanyol sobre o Celta de Vigo, em casa.