Barcelona só empata Rayo Vallecano e perde chance de assumir o 2º lugar do Campeonato Espanhol

O Barcelona continua com altos e baixos no Campeonato Espanhol. Neste sábado, buscou o empate por 1 a 1 com o Rayo Vallecano, no estádio de Vallecas, em Madri, pela 14ª rodada. Com isso, perdeu a oportunidade de assumir a vice-liderança e ultrapassar o Real na tabela de classificação.

continua após publicidade

O resultado deixou o Barcelona com 31 pontos, podendo ficar ainda mais longe da briga pelo título espanhol. O Rayo Vallecano, por outro lado, tem 19 e se aproxima da zona de classificação para os torneios europeus.

O Barcelona sentiu falta de sua jovem promessa de 19 anos. Gavi rompeu completamente o ligamento cruzado anterior do joelho direito e sofreu uma lesão associada no menisco lateral. Como o quadro é cirúrgico, o meia desfalcará o clube em boa parte da temporada, e sua ausência teve reflexo diretamente na atuação da equipe no primeiro tempo contra o Rayo Vallecano.

continua após publicidade

Sem Gavi, o Barcelona sofreu na armação das jogadas e as centralizou em Pedri. O camisa 8 teve uma chance preciosa de abrir o placar aos 14 minutos. Após boa jogada pela esquerda, ele recebeu no meio, cortou para a perna direita e chutou para a defesa de Dimitrievski.

A posse de bola era do Barcelona, mas o Rayo Vallecano também se sentiu à vontade para atacar. Aos 38 minutos, Unai López jogou a bola para dentro da área adversária. Após bate e rebate, ficou com a sobra e mandou, de longe, um belo chute de três dedos para estufar as redes.

O gol pegou o Barcelona de surpresa. Mesmo assim, o time tentou um abafa final. Bem marcado, Lewandowski pouco pegou na bola. João Cancelo e Lamine Yamal tentaram, mas não conseguiram impedir com que o Barcelona fosse para o intervalo em desvantagem.

continua após publicidade

No segundo tempo, o Barcelona fez o que todos esperavam: partiu para cima do adversário e foi criando uma chance atrás da outra de gol. Em uma delas, Raphinha mandou na trave. Logo depois, o brasileiro reclamou muito de um pênalti, não assinalado pela arbitragem.

E foi na base da pressão que o Barcelona chegou ao gol. Após bola levantada na área do Rayo Vallecano, Lejeune acabou jogando contra o próprio gol, aos 36 minutos. O empate acabou sendo uma 'ducha de água fria' em cima da equipe da casa, que acabou se fechando ainda mais para confirmar, ao menos, um ponto diante de um dos candidatos ao título espanhol.

O Barcelona volta a campo no dia 03 de dezembro (domingo), às 17h, para enfrentar o Atlético de Madrid, no Olímpico Lluís Companys. No sábado, às 12h15, o Rayo Vallecano visita o Athletic Bilbao, no San Mamés.