Barcelona se protege de assédio e renova com jovem promessa Xavi Espart até 2030
Agradável surpresa do técnico Hansi Flick neste começo de temporada do Barcelona, o jovem curinga Xavi Espart, que atua nas duas laterais ou no meio-campo, superou as expectativas e o clube tratou logo de preservar o assédio sobre sua nova joia, renovando o vínculo até 2030.
"O FC Barcelona chegou a um acordo para a renovação do contrato do jogador Xavi Espart, que agora permanecerá no clube até 30 de junho de 2030. O clube e o jogador assinarão formalmente o contrato nas instalações do clube, na presença do presidente do FC Barcelona, Joan Laporta, nos próximos dias. Após a assinatura, Xavi Espart concederá uma entrevista coletiva", oficializou o clube.
O garoto de 19 anos está nas categorias e base do club catalão 2015 e fez sua estreia na equipe principal em março deste ano, sob o comando do técnico Hansi Flick, no St. James' Park, no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões diante do Newcastle.
Até o fim da temporada passada, o garoto disputou outras cinco partidas. Diferenciado, convenceu de que merecia subir de vez ao elenco principal, no qual figura desde o início da temporada 2026/27.
"Sua presença foi confirmada como membro efetivo do elenco principal em 27 de agosto e, até o momento, ele já fez cinco jogos nesta temporada, incluindo seu primeiro gol pelo clube e duas assistências. Ele conquistou o título da LaLiga 2025/26 em sua carreira", destacou o clube.