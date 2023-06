Barcelona rescinde com zagueiro Umtiti para reduzir folha e poder inscrever Gündogan

O Barcelona fez enorme festa por conseguir contratar o meia Gündogan, do Manchester City. Ao mesmo tempo, não conseguiu acerto com Brozovic tampouco com o brasileiro Vitor Roque por causa do teto do Fair Play financeiro na Espanha, que já teria sido obstáculo para o clube fazer uma proposta ao ídolo Messi. Nesta sexta-feira, os catalães anunciaram a rescisão em comum acordo com o zagueiro francês Umtiti, que já serve para abrir espaço para a inscrição do reforço alemão.

"O FC Barcelona e o zagueiro Samuel Umtiti chegaram a um acordo para liberar o jogador do contrato que o vincula ao clube até o final da temporada 2025/26. O clube deseja expressar sua gratidão a Umtiti e deseja-lhe toda sorte e sucesso no futuro", informou o Barcelona.

O defensor ganhava 12 milhões de euros por ano (cerca de R$ 63,1 milhões) na Espanha. Gündogan foi contratado com vencimentos de 9 milhões de euros por temporada (R$ 47.3 mi), o que já garante uma redução de quase R$ 16 milhões. Além de Umtiti, o Barcelona já havia se desfeito de Busquets e Jordi Alba, ambos com contrato finalizado, e de Griezmann e Trincao.

Contratado desde 2016, do Olympique de Marselha, o defensor estava de volta à Espanha após passagem, por empréstimo, no futebol italiano. No Lecce, contudo, quase não atuou por causa de diversas lesões, com somente 25 aparições em um ano.

"Nos seus melhores anos, Umtiti e Gerard Piqué formaram uma dupla fabulosa no meio da defesa blaugrana. Depois de se tornar campeão mundial com a França em 2018, as lesões começaram a interromper seu maravilhoso progresso. Ele não era mais uma presença regular em campo e acabou partindo para a Itália para ganhar mais tempo de jogo."

"Com dois campeonatos e três taças, Samuel Umtiti rompe agora totalmente com o Barça, mas vai levar consigo memórias tão boas como as que o clube lhe terá", reconheceu o Barcelona.