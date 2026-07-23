Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Barcelona reforça ataque e anuncia a contratação de Adeyemi: 'Melhor clube do mundo'

Escrito por Toni Assis (via Agência Estado)
Publicado em 23.07.2026, 10:35:00 Editado em 23.07.2026, 10:42:20
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A torcida do Barcelona ganhou um presente da diretoria catalã nesta quinta-feira. Disposto a fortalecer ainda mais o seu elenco para manter a hegemonia nacional, o clube catalão anunciou a contratação de Karim Adeyemi, de 24 anos, ex-Borussia Dortmund.

Jogador veloz e boa finalização, o reforço chega após cumprir quatro temporadas no clube alemão e assinou vínculo até 2031. Na Espanha, ele chega para trabalhar novamente com o treinador Hansi Flick, que já o convocou para defender a seleção da Alemanha.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"Essa é a principal razão pela qual estou aqui", disse o jogador sobre a confiança no atual comandante. "Conversei muito com o Flick e sei que ele confia em mim. Ele me disse do que precisava e estou aqui pronto para ajudar a equipe a atingir os seus objetivos", afirmou Adeyemi em sua apresentação.

Ele comentou ainda sobre os objetivos que têm com a vinda para o futebol espanhol e colocou o Barcelona na mais alta prateleira entre as equipes da Europa. "As expectativas são muito altas. Acho que vim para o melhor clube do mundo, o maior. O Barcelona é histórico e desde pequeno me lembro do clube com jogadores incríveis."

Lamine Yamal também entrou na pauta de perguntas ao reforço. "Não o conheço pessoalmente, mas as suas atuações falam por si. É um jogador incrível e espero ter uma ótima conexão com ele", disse Adeyemi que se colocou à disposição para atuar onde Flick determinar. "Eu me sinto à vontade em qualquer posição do ataque", declarou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A chegada de Adeyemi marca uma reformulação no setor ofensivo da equipe azul e grená, já que Robert Lewandowski, Ansu Fati e Rashford deixaram o clube. Antes de sua chegada, o Barcelona anunciou também a vinda do atacante Anthony Gordon.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Adeyemi Barcelona contratação Futebol
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV