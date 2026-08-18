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Barcelona oficializa contratação do meio-campista Rodri, eleito melhor jogador da Copa do Mundo

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Agora é oficial: o meio-campista Rodri é do Barcelona. Eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 2026 e um dos pilares da Espanha que conquistou o título do torneio de seleções, ele deixou o Manchester City após sete temporadas e assinou um contrato até 2030 com o clube catalão.

Alvo de disputa dos dois principais gigantes da Espanha (Barcelona e Real Madrid), o atleta de 30 anos aceitou trocar o futebol inglês pelo time azul e grená por se identificar mais com a filosofia de jogo implantanda pelo treinador alemão Hansi Flick.

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No seu site oficial, o Barcelona colocou o atleta como destaque do Manchester City de Guardiola e exaltou ainda o seu perfil como jogador. "Uma das maiores qualidades de Rodri é sua leitura de jogo. Ele sabe antecipar os movimentos dos adversários, recupera a posse de bola com frequência e distribui a bola com perfeição. Apesar de atuar na defesa, é capaz de se juntar ao ataque e marcar gols importantes. Destaca-se pelo seu perfil, humildade e ética de trabalho."

Profundamente identificado com o ex-clube, ele mandou uma mensagem de despedida para os adeptos do time inglês. "Queridos torcedores do City, descobri que dizer adeus é uma das coisas mais difíceis da vida, mas vou tentar. É difícil encontrar palavras para expressar toda a gratidão, o carinho e o apoio que eu e minha família recebemos durante todos esses anos. Lembro de como me senti quando cheguei, assinando com um gigante como o Manchester City. Foi um momento de pura empolgação. Uau, vou jogar com Kevin, Agüero, Silva, Bernardo, John e tantos outros. Eu não conseguia parar de sorrir"

Ele exaltou a fase vencedora pelo clube e o fato de ter trabalhado sob a orientação de Pep Guardiola e citou momentos especiais como o primeiro jogo, a marcação de gols importantes e, por fim, um agradecimento pela passagem marcante na agremiação azul.

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"Nunca vou esquecer de entrar em campo e ver aquele mar azul cantando 'nah, nah, nah, nah? CITY'. Então, chegou a hora de dizer adeus. Obrigado ao clube, aos torcedores, aos funcionários e aos meus companheiros de equipe. Essa jornada jamais teria sido a mesma sem vocês. Meu coração será sempre azul."

Revelado pelo Villarreal e com passagem também pelo Atlético de Madrid, o jogador desembarcou em Manchester em 2019. Sob o comando do técnico Pep Guardiola, ele foi uma das referências do elenco que colocou o City na mais alta prateleira. Com títulos de Champions League, quatro edições da Premier League e Mundial de clubes, enttre os mais importantes, Rodri ainda foi eleito o melhor jogador do mundo ao superar o brasileiro Vinícius Júnior em 2024.

Na equipe catalã, ele vai se juntar a companheiros de seleção espanhola como Yamine Lamal, Dani Olmo, Eric García, Gavi e Joan García na expectativa de ampliar a sua coleção de títulos, agora defendendo as cores do Barcelona.

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