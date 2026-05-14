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Barcelona mira no brasileiro João Pedro, do Chelsea, após forte concorrência por Julián Álvarez

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 14.05.2026, 12:35:00 Editado em 14.05.2026, 12:44:34
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O Barcelona pode ter dois atacantes da seleção brasileira em seu elenco na próxima temporada. Além do intocável Raphinha, o clube catalão pode contratar João Pedro, do Chelsea, após ver a concorrência pelo argentino Julián Álvarez, do Atlético de Madrid, aumentar nos últimos dias.

Segundo o Mundo Deportivo, da Catalunha, o centroavante de 24 anos, revelado pelo Fluminense, se tornou o número 1 na preferência do diretor luso-brasileiro Deco por ser "mais barato" (cerca de 30% menos no investimento) e também um alvo menos complicado que o argentino, atualmente recebendo forte assédio do Paris Saint-Germain.

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O site espanhol revela que o investimento para tirar João Pedro do clube inglês seria em torno de 70 milhões de euros (aproximadamente R$ 409 milhões), bem menos que as cifras oferecidas pelo PSG ao Atlético de Madrid por Álvarez - o Barcelona não entrará em leilão.

Mais cedo, o ge já dava como provável o destino de João Pedro à Espanha. Com a não renovação do veterano Lewandowski, o clube catalão busca um centroavante, de preferência jovem. No Chelsea, foram 53 partidas de João Pedro e 20 gols anotados. Ele deve estar na lista final de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo.

Deco gostaria de fechar a contratação do novo centroavante do Barcelona antes da Copa do Mundo, mas as conversações com o Chelsea por João Pedro ainda estão no início. Mas devem se intensificar nas próximas horas já que o Atlético de Madrid manifestou ser contra reforçar um rival na Espanha.

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