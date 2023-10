Barcelona ignora desfalques, passa pelo Shakhtar e mantém 100% na Liga dos Campeões

O Barcelona continua muito tranquilo no Grupo H da Liga dos Campeões. Nesta quarta-feira, mesmo com seis desfalques importantes, os comandados de Xavi passaram pelo Shakhtar Donetsk no Estádio Lluís Companys, na Espanha. Com a vitória por 2 a 1 - desperdiçou muitas chances e passou aperto no fim -, manteve a campanha perfeita e encaminhou a vaga nas oitavas com somente três rodadas.

Diferentemente das edições passadas, na qual caiu na fase de grupos - a chave há dois anos tinha Bayern e Benfica, e a última, novamente os alemães e a Inter de Milão -, desta vez o Barcelona é a principal potência entre os quatro sorteados e vem confirmando sua força.

Antes desta rodada, o Barcelona goleou o Royal Antuérpia por 5 a 0 e passou apertado pelo Porto, por 1 a 0. Em busca da terceira vitória seguida na competição, Xavi quebrou a cabeça para montar o time com os desfalques de Raphinha, Lewandowski, Pedri, De Jong, Koundé e Sergi. Nada, porém, de lamentar. O treinador garantiu que o torcedor veria uma equipe forte, buscando o triunfo.

E foi o que ocorreu desde os primeiros minutos no Estádio Lluís Companys. Em pressão enorme, foram várias boas chances. O jovem habilidoso Yamal parou em Riznyk, que foi um paredão entre as traves. O goleiro ainda salvou com o pé o chute de Fermín e com as pernas a jogada individual de Cancelo.

Os ucranianos não escondiam que a ideia era segurar o ímpeto dos catalães e tentar encaixar um contragolpe. Cumpriram a primeira parte do plano somente até os 28 minutos, quando Fermín Lopez recebeu livre, dominou no peito e mandou no trave. No rebote, Ferran Torres bateu firme para fazer 1 a 0. O auxiliar deu impedimento no início da jogada, mas o VAR corrigiu.

Sem conseguir ameaçar o gol de Ter Stegen, o Shakhtar ainda viu Fermín se redimir do gol perdido ao parar na trave logo depois. Torres tocou, o lateral cortou o marcador e, de direita, mandou uma bomba. A bola ainda bateu na trave, mas desta vez parou nas redes.

Nada mudou no retorno de vestiário. Logo aos 4 minutos, Riznyk salvou mais uma vez o Shakhtar, em cabeçada de João Félix. Os visitantes continuavam com enorme dificuldade em passar do meio-campo. Ferran anotou pela segunda vez na partida, mas estava impedido e o gol acabou anulado.

Criando bastante, mas sem 'matar' o jogo, o Barcelona levou castigo com gol de Sudakov, que recebeu grande passe de Azarovi, saiu na cara de Ter Stegen e bateu forte para recolocar o Shakhtar na partida. A torcida do Barcelona começou a cantar alto disposta a "reerguer" a equipe.

Até então soberano na partida, o Barcelona começou a se preocupar com o atrevimento dos ucranianos. E com sua falta de pontaria/sorte. Yamal parou na trave e Fermín teve gol anulado por impedimento mínimo. O time ainda reclamou de pênalti em Ronald Araújo e lamentou a lesão de João Félix, que deixou o campo mancando. Soube, contudo, se segurar, para celebrar mais uma vitória na competição.

Pelo Grupo E, o Feyenoord superou a Lazio em confronto direto na briga pela segunda vaga da chave - o Atlético de Madrid é o favorito - e ultrapassou os italianos na classificação. Com gols de Gimenez (2) e Zerrouki, o time holandês fez 3 a 1 (Pedro Rodríguez descontou) e subiu para seis pontos, diante de quatro da rival.